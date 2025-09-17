Assistente responsabile di negozio

ABOUT US
Inditex è uno dei più grandi fashion group al mondo, con otto brand:
- Zara
- Pull&Bear
- Massimo Dutti
- Bershka
- Stradivarius
- Oysho
- Zara Home
- Lefties
La nostra motivazione quotidiana è alimentata da:
- Teamwork
- Passione
- Curiosità
- Diversità
- Sostenibilità
- Creatività
- Umiltà
- Soddisfazione del cliente
Attualmente cerchiamo un/una Assistente Responsabile per il nostro negozio Zara di Bolzano.
ZARA
Zara rivisita i trend delle passerelle con un modello di business sostenibile e orientato al cliente. Offriamo un’esperienza di qualità nelle nostre negozi, anche grazie a strumenti tecnologici innovativi.
COME TI IMMAGINIAMO
Sei dinamico/a, orientato/a al cliente e capace di gestire multitasking. Hai ottime capacità analitiche, organizzative e di gestione del team.
COSA CI ASPETTIAMO DA TE
L’Assistente Store Manager supporta lo Store Manager nella gestione quotidiana del negozio. Le responsabilità includono:
- People management: pianificazione e motivazione del team
- Store operations: supervisione delle attività secondo le procedure
- Sales: analisi dei dati per migliorare i KPI
- Customer Experience: gestione efficace del processo di Customer Experience
COSA OFFRIAMO
- Scontistica riservata ai dipendenti
- Hub formativo online
- Piani e progetti di sviluppo personalizzati
- Opportunità di carriera all’interno del Gruppo
- Contratto full time su turni da Lunedì a Domenica
Entrare nel mondo Inditex è un’opportunità per collaborare con un gruppo internazionale in continua evoluzione e imparare a fare la differenza. Promuoviamo le pari opportunità e siamo fortemente impegnati per l’inclusività e multiculturalità.
Se sei pronto/a a unirti a noi, candidati ora!
