Assistente responsabile di negozio

ABOUT US

Inditex è uno dei più grandi fashion group al mondo, con otto brand:

  • Zara
  • Pull&Bear
  • Massimo Dutti
  • Bershka
  • Stradivarius
  • Oysho
  • Zara Home
  • Lefties

La nostra motivazione quotidiana è alimentata da:

  • Teamwork
  • Passione
  • Curiosità
  • Diversità
  • Sostenibilità
  • Creatività
  • Umiltà
  • Soddisfazione del cliente

Attualmente cerchiamo un/una Assistente Responsabile per il nostro negozio Zara di Bolzano.

ZARA

Zara rivisita i trend delle passerelle con un modello di business sostenibile e orientato al cliente. Offriamo un’esperienza di qualità nelle nostre negozi, anche grazie a strumenti tecnologici innovativi.

COME TI IMMAGINIAMO

Sei dinamico/a, orientato/a al cliente e capace di gestire multitasking. Hai ottime capacità analitiche, organizzative e di gestione del team.

COSA CI ASPETTIAMO DA TE

L’Assistente Store Manager supporta lo Store Manager nella gestione quotidiana del negozio. Le responsabilità includono:

  • People management: pianificazione e motivazione del team
  • Store operations: supervisione delle attività secondo le procedure
  • Sales: analisi dei dati per migliorare i KPI
  • Customer Experience: gestione efficace del processo di Customer Experience

COSA OFFRIAMO

  • Scontistica riservata ai dipendenti
  • Hub formativo online
  • Piani e progetti di sviluppo personalizzati
  • Opportunità di carriera all’interno del Gruppo
  • Contratto full time su turni da Lunedì a Domenica

Entrare nel mondo Inditex è un’opportunità per collaborare con un gruppo internazionale in continua evoluzione e imparare a fare la differenza. Promuoviamo le pari opportunità e siamo fortemente impegnati per l’inclusività e multiculturalità.

Se sei pronto/a a unirti a noi, candidati ora!


