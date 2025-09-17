Assistente responsabile di negozio

ABOUT US

Inditex è uno dei più grandi fashion group al mondo, con otto brand:

Zara

Pull&Bear

Massimo Dutti

Bershka

Stradivarius

Oysho

Zara Home

Lefties

La nostra motivazione quotidiana è alimentata da:

Teamwork

Passione

Curiosità

Diversità

Sostenibilità

Creatività

Umiltà

Soddisfazione del cliente

Attualmente cerchiamo un/una Assistente Responsabile per il nostro negozio Zara di Bolzano.

ZARA

Zara rivisita i trend delle passerelle con un modello di business sostenibile e orientato al cliente. Offriamo un’esperienza di qualità nelle nostre negozi, anche grazie a strumenti tecnologici innovativi.

COME TI IMMAGINIAMO

Sei dinamico/a, orientato/a al cliente e capace di gestire multitasking. Hai ottime capacità analitiche, organizzative e di gestione del team.

COSA CI ASPETTIAMO DA TE

L’Assistente Store Manager supporta lo Store Manager nella gestione quotidiana del negozio. Le responsabilità includono:

People management: pianificazione e motivazione del team

Store operations: supervisione delle attività secondo le procedure

Sales: analisi dei dati per migliorare i KPI

Customer Experience: gestione efficace del processo di Customer Experience

COSA OFFRIAMO

Scontistica riservata ai dipendenti

Hub formativo online

Piani e progetti di sviluppo personalizzati

Opportunità di carriera all’interno del Gruppo

Contratto full time su turni da Lunedì a Domenica

Entrare nel mondo Inditex è un’opportunità per collaborare con un gruppo internazionale in continua evoluzione e imparare a fare la differenza. Promuoviamo le pari opportunità e siamo fortemente impegnati per l’inclusività e multiculturalità.

Se sei pronto/a a unirti a noi, candidati ora!