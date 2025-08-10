Assistente medico digitale per le missioni spaziali NASA e Google

36.9 C
La comunicazione tra la Terra e Marte presenta sfide significative, soprattutto per quanto riguarda il tempo di risposta dei segnali. Con la mancanza di medici a bordo, la gestione delle problematiche sanitarie deve avvenire in autonomia. Per affrontare questa situazione, NASA e Google stanno collaborando allo sviluppo di un assistente medico digitale.

Questo sistema, conosciuto come Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA), utilizza Google Cloud Vertex AI e ha come obiettivo quello di diagnosticare e trattare malattie in ambienti isolati. A differenza delle missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove il supporto medico è veloce e costante, le missioni verso la Luna o Marte richiederanno un livello di autosufficienza sanitaria senza precedenti.

Il CMO-DA impiega tecnologie avanzate come il riconoscimento vocale, input testuali ed elaborazione di immagini mediche. Queste funzionalità gli consentono di ricevere dati, analizzarli e fornire piani di trattamento anche quando non è possibile comunicare con il controllo missione.

Durante la fase di test, l’assistente è stato valutato attraverso tre scenari clinici: una lesione alla caviglia, dolore al fianco e otalgia. I test sono stati condotti da un team di tre medici, incluso un astronauta, che hanno analizzato le sue capacità in termini di anamnesi, ragionamento clinico e pianificazione terapeutica. I risultati hanno mostrato un’accuratezza dell’88% per la lesione alla caviglia, 80% per l’otalgia e 74% per il dolore al fianco.

NASA prevede di potenziare le capacità del CMO-DA integrandolo con dispositivi medici di bordo e adattandolo alle particolarità della medicina spaziale, considerando anche l’influenza di fattori come radiazioni e microgravità. Rimane incerta la possibilità di estendere questa tecnologia anche per uso terrestre.

