Assistente Esecutivo cercasi

Il nostro cliente è una multinazionale leader nel settore della componentistica elettrica/elettronica. L’azienda è riconosciuta per la sua capacità di innovazione e offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Sede di lavoro: provincia di Bergamo

Responsabilità:

  • Supportare il Direttore Risorse Umane nella pianificazione e organizzazione delle attività e progetti
  • Gestire l’agenda e le trasferte del Direttore HR, anche internazionali
  • Preparare report, presentazioni e documentazione necessaria
  • Coordinare le comunicazioni interne e gestire la corrispondenza con le diverse funzioni e filiali

Requisiti del candidato ideale:

  • Esperienza come assistente in aziende strutturate e multinazionali
  • Stile di lavoro positivo e propositivo
  • Precisione e ottime capacità organizzative
  • Attitudine proattiva nel rispondere alle esigenze della direzione
  • Ottima conoscenza della lingua inglese per interazioni internazionali
  • Confidenza nell’uso di strumenti informatici per presentazioni

Offerta:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Retribuzione adeguata all’esperienza

Se sei interessato/a, allega il tuo curriculum. Saremo lieti di valutare il tuo profilo.


