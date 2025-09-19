Assistente Esecutivo cercasi

Il nostro cliente è una multinazionale leader nel settore della componentistica elettrica/elettronica. L’azienda è riconosciuta per la sua capacità di innovazione e offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.
Posizione: EXECUTIVE ASSISTANT
Sede di lavoro: provincia di Bergamo
Responsabilità:
- Supportare il Direttore Risorse Umane nella pianificazione e organizzazione delle attività e progetti
- Gestire l’agenda e le trasferte del Direttore HR, anche internazionali
- Preparare report, presentazioni e documentazione necessaria
- Coordinare le comunicazioni interne e gestire la corrispondenza con le diverse funzioni e filiali
Requisiti del candidato ideale:
- Esperienza come assistente in aziende strutturate e multinazionali
- Stile di lavoro positivo e propositivo
- Precisione e ottime capacità organizzative
- Attitudine proattiva nel rispondere alle esigenze della direzione
- Ottima conoscenza della lingua inglese per interazioni internazionali
- Confidenza nell’uso di strumenti informatici per presentazioni
Offerta:
- Contratto a tempo indeterminato
- Retribuzione adeguata all’esperienza
Se sei interessato/a, allega il tuo curriculum. Saremo lieti di valutare il tuo profilo.
