Assistente Esecutivo cercasi

Il nostro cliente è una multinazionale leader nel settore della componentistica elettrica/elettronica. L’azienda è riconosciuta per la sua capacità di innovazione e offre un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Posizione: EXECUTIVE ASSISTANT

Sede di lavoro: provincia di Bergamo

Responsabilità:

Supportare il Direttore Risorse Umane nella pianificazione e organizzazione delle attività e progetti

Gestire l’agenda e le trasferte del Direttore HR, anche internazionali

Preparare report, presentazioni e documentazione necessaria

Coordinare le comunicazioni interne e gestire la corrispondenza con le diverse funzioni e filiali

Requisiti del candidato ideale:

Esperienza come assistente in aziende strutturate e multinazionali

Stile di lavoro positivo e propositivo

Precisione e ottime capacità organizzative

Attitudine proattiva nel rispondere alle esigenze della direzione

Ottima conoscenza della lingua inglese per interazioni internazionali

Confidenza nell’uso di strumenti informatici per presentazioni

Offerta:

Contratto a tempo indeterminato

Retribuzione adeguata all’esperienza

Se sei interessato/a, allega il tuo curriculum. Saremo lieti di valutare il tuo profilo.