Assistente Direzione Commerciale

A diretto riporto del Direttore commerciale, la risorsa si occuperà di:
– Gestire l’agenda e coordinare gli impegni
– Preparare presentazioni e redigere documenti aziendali
– Organizzare riunioni e viaggi di lavoro, gestendo le prenotazioni
– Comunicazioni commerciali verso i mercati
– Redigere documenti di gara
– Redigere report commerciali
Requisiti:
– Precedente esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende del settore design/arredo
– Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare, Excel); gradita conoscenza del Pacchetto Adobe
– Conoscenza di SAP
– Padronanza della lingua inglese; conoscenza della lingua spagnola rappresenta un plus
– Doti di problem solving, resilienza e forte propensione ai rapporti interpersonali in contesti aziendali internazionali
Si offre: contratto di sostituzione maternità.
Se sei interessato, invia il tuo CV!
