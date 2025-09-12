Assistente Direzione Commerciale

22.5 C
Attività e responsabilità in Artemide

A diretto riporto del Direttore commerciale, la risorsa si occuperà di:

– Gestire l’agenda e coordinare gli impegni
– Preparare presentazioni e redigere documenti aziendali
– Organizzare riunioni e viaggi di lavoro, gestendo le prenotazioni
– Comunicazioni commerciali verso i mercati
– Redigere documenti di gara
– Redigere report commerciali

Requisiti:

– Precedente esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende del settore design/arredo
– Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare, Excel); gradita conoscenza del Pacchetto Adobe
– Conoscenza di SAP
– Padronanza della lingua inglese; conoscenza della lingua spagnola rappresenta un plus
– Doti di problem solving, resilienza e forte propensione ai rapporti interpersonali in contesti aziendali internazionali

Si offre: contratto di sostituzione maternità.

Se sei interessato, invia il tuo CV!


