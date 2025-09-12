Assistente Direzione Commerciale

Attività e responsabilità in Artemide

A diretto riporto del Direttore commerciale, la risorsa si occuperà di:

– Gestire l’agenda e coordinare gli impegni

– Preparare presentazioni e redigere documenti aziendali

– Organizzare riunioni e viaggi di lavoro, gestendo le prenotazioni

– Comunicazioni commerciali verso i mercati

– Redigere documenti di gara

– Redigere report commerciali

Requisiti:

– Precedente esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende del settore design/arredo

– Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare, Excel); gradita conoscenza del Pacchetto Adobe

– Conoscenza di SAP

– Padronanza della lingua inglese; conoscenza della lingua spagnola rappresenta un plus

– Doti di problem solving, resilienza e forte propensione ai rapporti interpersonali in contesti aziendali internazionali

Si offre: contratto di sostituzione maternità.

Se sei interessato, invia il tuo CV!