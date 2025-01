Assistente di Fedez, la sua posizione: cosa ha dichiarato

La situazione coinvolgente Fedez, Chiara Ferragni, Angelica e Fabrizio Corona ha visto come figura più lucida l’assistente di Fedez, Eleonora Sesana. In un episodio del suo podcast, Corona ha condiviso una telefonata tra lui, Angelica e Fedez, in cui la coppia ha avuto un acceso scambio di opinioni, con Angelica che ha chiesto il parere di Eleonora. Quest’ultima ha cercato di mantenere la calma, assegnando responsabilità a entrambi, pur convalidando che Fedez ha esagerato in alcune situazioni.

In un’altra chiamata, Corona ha menzionato che avrebbe rivelato tutto, e Eleonora ha cercato di fargli capire che ciò avrebbe danneggiato Fedez: “Ma cosa stai dicendo? Ci passa male Fede“. Resta da chiarire se Corona, in quanto amico, abbia mai ritenuto che tali rivelazioni potessero giovare a Fedez. Sicuramente hanno portato benefici al podcast, il cui video ha raccolto 2,3 milioni di visualizzazioni in sole 48 ore. Eleonora, dunque, meriterebbe un aumento.

Inoltre, a dicembre, Gabriele Parpiglia ha riportato di una lite tra Fedez e Eleonora, un segreto nel settore. Dopo una discussione accesa durante il ritorno a Milano, Fedez ha lasciato l’assistente da sola in un autogrill. Corona ha confermato che il viaggio verso Sanremo è stato complicato, con Eleonora che tentava di riportare l’attenzione di Fedez sull’evento, ma senza successo. La situazione è degenerata, culminando nell’abbandono dell’assistente, poco prima di una importante esibizione a Sarà Sanremo.