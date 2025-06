Offerta di Lavoro: Assistente di Direzione – Settore Autotrasporti

JOBOUTIQUE, brand di ONE4 Job S.R.L. autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricerca un Assistente di Direzione per un’importante azienda nel settore degli autotrasporti. Se sei una persona dinamica, organizzata e motivata, questa è l’opportunità che fa per te!

Responsabilità principali:

Supporto alla direzione nelle attività operative e strategiche

Gestione della correspondence e dei documenti aziendali

Coordinamento delle attività di agenda e appuntamenti

Elaborazione report e statistiche su richiesta

Requisiti richiesti:

Diploma o laurea, preferibilmente in ambito economico o gestionale

Esperienza pregressa in ruoli simili

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici

Capacità di problem-solving e ottime doti comunicative

Se desideri entrare a far parte di un team stimolante e contribuire al successo di un’azienda in crescita, invia il tuo CV a JOBOUTIQUE oggi stesso! Non perdere l’opportunità di valorizzare le tue competenze in un contesto professionale dinamico.