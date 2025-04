ASSISTENTE CONTABILE (anche senza esperienza)

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: IMPIEGATO/A CONTABILE (anche senza esperienza)



Azienda: AxL



Descrizione del lavoro: IMPIEGATA/O CONTABILELa risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata a Bergamo.Cosa OffriamoOffriamo un contratto iniziale a tempo determinato di 3/6 mesi iniziali con possibilità di proroghe e finalizzato all’assuzione. Il CCNL di riferimento è Uneba con 13esima e 14esima mesilità. L’orario di lavoro è un full time di 38 ore settimanali, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La RAL sarà compresa tra i 25000 e i 30000 €.

Data inizio prevista: 21/4/2025Descrizione del ruoloLa Risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e, a diretto riporto e supporto della Responsabile Amministrativa, si occuperà di gestione contabilità fino alla scrittura di prima nota. In particolare, si occuperà di: annotazione delle entrate e delle uscite di cassa, banca e altre operazioni finanziarie, verifica e archiviazione delle fatture, ricevute e altri documenti contabili, riconciliazione bancaria, controllo scadenziario.Quali requisiti chiediamo

Esperienza nella gestione contabilità fino alla prima nota di almeno 2/3 anni

Diploma in ambito economico aziendale

Saranno valutati positivamente anche laureati in materie economiche senza esperienza

Numero posizioni offerte: 1

Descrizione Azienda ClienteÈ un’organizzazione che offre supporto a persone in difficoltà attraverso servizi di accoglienza, formazione e sostegno educativo. La sua missione è promuovere il benessere e l’inclusione sociale, rispondendo ai bisogni delle persone vulnerabili e contribuendo al loro sviluppo personale e alla loro integrazione nella comunità.Ambiente di lavoroL’ambiente di lavoro è caratterizzato da un forte senso di comunità e collaborazione. I dipendenti e i volontari lavorano insieme in un contesto dinamico e solidale, con l’obiettivo comune di aiutare le persone in difficoltà. L’atmosfera è inclusiva e accogliente, promuovendo il rispetto e la dignità di ogni individuo. La cultura organizzativa è orientata al supporto reciproco e alla crescita professionale, offrendo opportunità di formazione continua e sviluppo personale.AxL – Agenzia per il Lavoro è un’agenzia per il lavoro fondata nel 2004, che pone le persone al centro del proprio operato. Attraverso oltre 30 filiali in tutta Italia, AxL offre servizi specializzati di consulenza HR, supporto legale, amministrativo e sviluppo professionale. Certificata Great Place to Work dal 2018, AxL partecipa al programma WHP per la salute e il benessere dei propri dipendenti ed è ora parte del Groupe Adéquat.Il supporto dei nostri recruiter non è limitato al periodo di inserimento ma continua per tutta la collaborazione dei lavoratori e delle lavoratrici con l’azienda.Inviaci subito la tua candidatura/candidati subito.L’offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto del Codice delle pari opportunità D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 e ss.mm.ii.. I Candidati sono invitati a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali alla pagina https://www.aperelle.it/wp-content/uploads/2019/05/Informativa-candidati.pdf. AxL S.p.A. Aut. Min Nr. 1081 – SG rilasciato dal Ministero del Lavoro e PS in data 19.11.2004axlbo



Luogo: Bergamo