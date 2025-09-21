Assistente Amministrativa

Luogo: Torino centro
Settore: Ingegneria dell’automazione complessa per installazioni meccatroniche interattive.
Cosa Offriamo:
– Retribuzione: 25.000 – 35.000 €
– Benefits: Buoni pasto
– Contratto: Tempo determinato di un anno, finalizzato all’indeterminato
– Orario di lavoro: 9:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì
– CCNL: studi professionali
– Data di inizio: il prima possibile
Descrizione del ruolo:
– Amministrazione:
– Gestione delle attività di back office
– Gestione e registrazione sistema fatturazione, coordinamento con consulenti amministrativi
– Riconciliazione bancaria
– Gestione ordini acquisti
– Organizzazione e archiviazione documentazione
– Supporto nell’organizzazione di spedizioni e trasferte
– Studio Management:
– Gestione degli spazi dello studio e delle manutenzioni
– Supporto nell’organizzazione di eventi e meeting
– Attività di segreteria e accoglienza
– Fundraising:
– Ricerca e applicazione a bandi e richieste di contributi
– Coordinamento con enti di formazione e consulenti
– Rendicontazione documentale e contenutistica in caso di finanziamenti
Requisiti:
- Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (C1)
- Almeno 3 anni di esperienza in una PMI, preferibilmente in contesti su commessa
- Competenze in procurement e acquisti
- Esperienza nella gestione logistica: spedizioni, dogana, trasferte, visti
Invitiamo i candidati a inviare la propria candidatura. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali.
