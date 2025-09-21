Risorsa: Assistente Amministrativa

Luogo: Torino centro

Settore: Ingegneria dell’automazione complessa per installazioni meccatroniche interattive.

Cosa Offriamo:

– Retribuzione: 25.000 – 35.000 €

– Benefits: Buoni pasto

– Contratto: Tempo determinato di un anno, finalizzato all’indeterminato

– Orario di lavoro: 9:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì

– CCNL: studi professionali

– Data di inizio: il prima possibile

Descrizione del ruolo:

– Amministrazione:

– Gestione delle attività di back office

– Gestione e registrazione sistema fatturazione, coordinamento con consulenti amministrativi

– Riconciliazione bancaria

– Gestione ordini acquisti

– Organizzazione e archiviazione documentazione

– Supporto nell’organizzazione di spedizioni e trasferte

– Studio Management:

– Gestione degli spazi dello studio e delle manutenzioni

– Supporto nell’organizzazione di eventi e meeting

– Attività di segreteria e accoglienza

– Fundraising:

– Ricerca e applicazione a bandi e richieste di contributi

– Coordinamento con enti di formazione e consulenti

– Rendicontazione documentale e contenutistica in caso di finanziamenti

Requisiti:

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (C1)

Almeno 3 anni di esperienza in una PMI, preferibilmente in contesti su commessa

Competenze in procurement e acquisti

Esperienza nella gestione logistica: spedizioni, dogana, trasferte, visti

Invitiamo i candidati a inviare la propria candidatura. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali.