Lavoro

Assistente Amministrativa

Offerte di Lavoro
Offerte di Lavoro

Risorsa: Assistente Amministrativa

Luogo: Torino centro

Settore: Ingegneria dell’automazione complessa per installazioni meccatroniche interattive.

Cosa Offriamo:
– Retribuzione: 25.000 – 35.000 €
– Benefits: Buoni pasto
– Contratto: Tempo determinato di un anno, finalizzato all’indeterminato
– Orario di lavoro: 9:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì
– CCNL: studi professionali
– Data di inizio: il prima possibile

Descrizione del ruolo:
– Amministrazione:
– Gestione delle attività di back office
– Gestione e registrazione sistema fatturazione, coordinamento con consulenti amministrativi
– Riconciliazione bancaria
– Gestione ordini acquisti
– Organizzazione e archiviazione documentazione
– Supporto nell’organizzazione di spedizioni e trasferte
– Studio Management:
– Gestione degli spazi dello studio e delle manutenzioni
– Supporto nell’organizzazione di eventi e meeting
– Attività di segreteria e accoglienza
– Fundraising:
– Ricerca e applicazione a bandi e richieste di contributi
– Coordinamento con enti di formazione e consulenti
– Rendicontazione documentale e contenutistica in caso di finanziamenti

Requisiti:

  • Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (C1)
  • Almeno 3 anni di esperienza in una PMI, preferibilmente in contesti su commessa
  • Competenze in procurement e acquisti
  • Esperienza nella gestione logistica: spedizioni, dogana, trasferte, visti

Invitiamo i candidati a inviare la propria candidatura. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali.


Assistente Amministrativa

Assistente amministrativa per gestione back office in PMI; requisito chiave: inglese C1; beneficio: ambiente creativo in ingegneria innovativa.

