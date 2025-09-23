Assistente alla clientela part-time

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei la spina dorsale della nostra attività. Ti unisci a noi per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente ai clienti in tutta la città.
La nostra offerta:
- Contratti equi e flessibili
- Supporto da un team locale sempre disponibile
- Forte senso di comunità tra i conducenti
- Congedo di maternità e paternità
- Salario orario fisso, anche in attesa di ordini
- Bonus per consegne che aumentano le tue entrate
Requisiti:
- Età: 18 anni o più
- Possesso di uno dei seguenti mezzi:
- Scooter elettrico fornito da Just Eat
- Bici
- Scooter personale
- Auto personale
- Patente valida per veicoli a motore (se applicabile)
Sei pronto a unirti al nostro team e iniziare a fare consegne?
