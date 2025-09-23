19 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Lavoro

Assistente alla clientela part-time

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei la spina dorsale della nostra attività. Ti unisci a noi per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente ai clienti in tutta la città.

La nostra offerta:

  • Contratti equi e flessibili
  • Supporto da un team locale sempre disponibile
  • Forte senso di comunità tra i conducenti
  • Congedo di maternità e paternità
  • Salario orario fisso, anche in attesa di ordini
  • Bonus per consegne che aumentano le tue entrate

Requisiti:

  • Età: 18 anni o più
  • Possesso di uno dei seguenti mezzi:
    • Scooter elettrico fornito da Just Eat
    • Bici
    • Scooter personale
    • Auto personale
  • Patente valida per veicoli a motore (se applicabile)

Sei pronto a unirti al nostro team e iniziare a fare consegne?


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Assistente alla clientela part-time

Diventa Corriere per Just Eat, richiedi un'età minima di 18 anni e godi di un salario fisso, anche in attesa di ordini.

Addetto alla produzione alimentare

Diventa Rider per Just Eat: flessibilità oraria + possesso di un mezzo. Guadagni fissi e bonus, senza dover condividere le mance.

Commerciale Estero

Lavora come Rider per Just Eat: flessibilità oraria e stipendio fisso. Requisito: e-bike o scooter. Beneficio: guadagni extra con mance.

Analista Finanziario

Rider per Just Eat: support della comunità, necessaria bici/scooter, guadagni fissi e bonus, anche per attese e mance.

Ingegnere Informatico Flessibile

Diventa Corriere per Just Eat: richiediamo un'età minima di 18 anni. Beneficio: stipendio fisso e bonus, mance complete per te.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno: 23 Settembre 2025 – Ultimi Aggiornamenti
Articolo successivo
Sciopero per Gaza in Italia: la tangenziale applaude
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Addetto alla produzione alimentare

Lavoro

Commerciale Estero

Lavoro

Analista Finanziario

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.