Lavoro

Assistant Store Manager Ristorazione Commerciale

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Adecco Permanent Consultant Modena cerca un/a Assistente Store Manager per un punto vendita di ristorazione commerciale a Modena.

La figura riporterà allo Store Manager e collaborerà con un Area Manager.

Responsabilità:

  • Gestione operativa delle postazioni di lavoro
  • Controllo dell’area lavoro durante il servizio
  • Organizzazione dei turni di 30 operatori distribuiti su 2/3 turni
  • Supporto nell’analisi di produttività, full cost e labor cost

Requisiti:

  • Volontà di crescita
  • Provenienza da attività di sala o cucina
  • Minima esperienza nel coordinamento

Forma di inserimento:
– Formazione di 7 settimane in sede distaccata (spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsati).
– Possibilità di promozione a Store Manager in base agli obiettivi.

Dettagli contrattuali:
– Inquadramento: Assistant Store Manager, CCNL turismo e pubblici esercizi.
– Tipo di contratto: da valutare in base all’esperienza.
– Giornate lavorative: 5 su 7 con riposo infrasettimanale.
– Orario: Full Time o su doppio turno.
– Inserimento previsto: Ottobre 2025.

Invitiamo chi è interessato/a e possiede i requisiti a inviare il proprio curriculum vitae a [email protected].

I CV ricevuti potranno essere comunicati all’azienda o ad altre che ne facciano richiesta. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi dando il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy.


