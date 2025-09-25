Assistant Store Manager Ristorazione Commerciale

La figura riporterà allo Store Manager e collaborerà con un Area Manager.
Responsabilità:
- Gestione operativa delle postazioni di lavoro
- Controllo dell’area lavoro durante il servizio
- Organizzazione dei turni di 30 operatori distribuiti su 2/3 turni
- Supporto nell’analisi di produttività, full cost e labor cost
Requisiti:
- Volontà di crescita
- Provenienza da attività di sala o cucina
- Minima esperienza nel coordinamento
Forma di inserimento:
– Formazione di 7 settimane in sede distaccata (spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsati).
– Possibilità di promozione a Store Manager in base agli obiettivi.
Dettagli contrattuali:
– Inquadramento: Assistant Store Manager, CCNL turismo e pubblici esercizi.
– Tipo di contratto: da valutare in base all’esperienza.
– Giornate lavorative: 5 su 7 con riposo infrasettimanale.
– Orario: Full Time o su doppio turno.
– Inserimento previsto: Ottobre 2025.
Invitiamo chi è interessato/a e possiede i requisiti a inviare il proprio curriculum vitae a [email protected].
I CV ricevuti potranno essere comunicati all’azienda o ad altre che ne facciano richiesta. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi dando il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Assistente Store Manager: coordina 30 operatori, richiede esperienza minima. Beneficio: formazione e potenziale promozione a Store Manager.
Front Desk Agent: accogliere gli ospiti con efficienza. Richiesta: almeno 1 anno di esperienza in hotel di lusso. Beneficio: crescita professionale in un ambiente stimolante a Firenze.
Marketing Coordinator: guida strategica per le attività marketing. Richiesta: 3-4 anni in azienda strutturata. Beneficio: miglioramento misurabile delle performance.
Ruolo: Operativo Road Internazionale in agenzia a Milano. Requisito chiave: 2 anni di esperienza nel settore. Beneficio: crescita professionale e autonomia operativa.
Gestore Affluent per sviluppare il business nella Filiale di Pesaro. Richiesta: Iscrizione OCF. Beneficio: compenso competitivo e piano di welfare.