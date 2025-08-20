Assistant Store Manager – Milano

I nostri negozi rappresentano l’essenza di Versace:
– Patrimonio italiano
– Lusso audace
– Design iconico
– Cultura “family first”
Crediamo nell’empowerment, motivazione e crescita di tutti i dipendenti.
Fondato nel 1978, Versace è un marchio sinonimo di stile e innovazione.
Unisciti a noi e scopri le opportunità che ti attendono!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Retail Associate. Requisito: Passione per la moda. Beneficio: Crescita personale in un ambiente creativo e prestigioso.
Tecnico di manutenzione, competenze in impianti termotecnici. Beneficio: stabilità lavorativa e crescita professionale.
Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, ricerca un progettista creativo; offre la possibilità di lavorare su innovativi progetti globali.
Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.
ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.