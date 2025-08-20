28.5 C
Assistant Store Manager – Milano

WHY WORK FOR VERSACE

I nostri negozi rappresentano l’essenza di Versace:

– Patrimonio italiano
– Lusso audace
– Design iconico
– Cultura “family first”

Crediamo nell’empowerment, motivazione e crescita di tutti i dipendenti.

Fondato nel 1978, Versace è un marchio sinonimo di stile e innovazione.

Unisciti a noi e scopri le opportunità che ti attendono!


Assistant Store Manager – Milano

Ruolo: Retail Associate. Requisito: Passione per la moda. Beneficio: Crescita personale in un ambiente creativo e prestigioso.

Tecnico Elettronico – Milano

Tecnico di manutenzione, competenze in impianti termotecnici. Beneficio: stabilità lavorativa e crescita professionale.

Elettromeccanico Trasfertista – Milano

Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, ricerca un progettista creativo; offre la possibilità di lavorare su innovativi progetti globali.

Store Manager – Milano

Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.

ICT Project Manager – Milano

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.

