Assisi: l’innovazione digitale per il turismo locale

Il portale turistico visit-assisi.it celebra il suo primo anniversario rafforzando la propria presenza online grazie a una nuova partnership con italia.it, il sito istituzionale del Ministero del Turismo. Recentemente, ad Assisi si è tenuto un incontro tecnico tra esperti comunali e funzionari ministeriali per definire le modalità di collaborazione tra le due piattaforme. Questa iniziativa è il risultato di un accordo siglato nel mese di maggio, che ha permesso l’ingresso di Assisi nel Tourism Digital Hub (TDH), un’infrastruttura nazionale dedicata alla valorizzazione dell’offerta turistica italiana.

Questa cooperazione consentirà al portale di Assisi di scambiare contenuti, servizi e applicazioni con il sito ministeriale, aumentando la visibilità della città su un canale di promozione strategico a livello nazionale. Inoltre, coinvolgerà operatori privati che contribuiranno a arricchire l’offerta digitale locale.

Nel corso dell’ultimo anno, il portale Visit Assisi ha registrato oltre 110mila accessi, con un incremento del 10% delle visite organiche rispetto alla versione precedente e un notevole aumento del 185% degli accessi dall’estero. Più di 80mila visitatori unici hanno esplorato il sito, con un tasso di coinvolgimento medio dell’80%. Le sezioni più popolari sono state quelle dedicate agli eventi, alla Rocca Maggiore e alla mostra di Banksy. La maggior parte del traffico proviene dall’Italia, in particolare da Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Campania, mentre gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di visitatori internazionali.

Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio hanno sottolineato l’importanza di Visit Assisi come strumento fondamentale per promuovere un’immagine autentica della città, ora ampliata dalla collaborazione con il Ministero del Turismo. Questo sforzo è stato possibile grazie ai fondi ottenuti tramite un bando rivolto a comuni con forte vocazione turistico-culturale e riconoscimento Unesco.