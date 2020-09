“Oltre i confini” è questo il titolo della sesta edizione del Cortile di Francesco che si terrà ad Assisi dal 18 al 20 settembre. Personalità della società civile, del mondo della religione e del giornalismo si confronteranno, ad Assisi o in collegamento streaming, sui temi dell’economia, dell’informazione, dell’ambiente e dell’incontro tra culture e mondi distanti.

Ambiente, economia, architettura, francescanesimo, filosofia e arte sono alcune delle aree tematiche che verranno affrontate negli incontri reinventati per questa edizione speciale che prevede interventi in presenza e in streaming. Sarà possibile partecipare, in base alle norme anti Covid, agli eventi che si terranno ad Assisi. Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta sul sito di Repubblica e on demand sulle piattaforme digitali (sito, social network, YouTube etc..).

Tra gli altri parteciperanno la senatrice, Liliana Segre, il ministro dell’economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri intervistato da Massimo Giannini, l’Amministratore Delegato Eni, Claudio Descalzi, l’amministratore delegato Tim, Luigi Gubitosi, l’Amministratore Delegato Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, e l’Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, il direttore generale OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (in collegamento da Ginevra), intervistato da Marco Damilano.

“Il Cortile di Francesco potrà essere un’occasione per riflettere e confrontarsi su quanto sta accadendo nel mondo. Il Covid sta cambiando il nostro modo di vivere -ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato – e affrontare la quotidianità. È necessaria maggiore responsabilità da parte di tutti nelle relazioni sociali così come nella politica nazionale ed internazionale per porla al servizio dell’uomo. Vogliamo salvaguardare un confine o una persona?”.