Assicurazioni, Urso: "Nel ddl su calamità da compagnie almeno 30% pagato in tempo breve"

“Sulle assicurazioni per eventi catastrofali c’è un certo scoraggiamento, un’incertezza, un dubbio che serpeggia sul fatto che effettivamente le assicurazioni paghino le polizze nel caso si verifichino questi eventi. Nel disegno di legge sulle calamità abbiamo messo una norma che prevede che nel caso di eventi catastrofali, le assicurazioni devono corrispondere in tempo breve, poche settimane, almeno il 30% di quanto dovrebbe essere dovuto a coloro che si sono assicurati”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri. “La certezza finalmente c’è che venga pagato subito almeno il 30% di quanto dovuto – ha aggiunto- che serve all’impresa a riprendere subito, quando possibile, l’attività produttiva. Questa certezza, e’ il primo passo per diffondere quella cultura delle assicurazioni”.