Animali

Assicurazioni per animali in Italia: una scelta consapevole

Assicurazioni per animali in Italia: una scelta consapevole

Negli ultimi tempi, sempre più italiani scelgono di assicurare i propri animali domestici, optando per polizze che coprono non solo la responsabilità civile, ma anche le cure veterinarie. Questa tendenza è in parte motivata dall’assenza di un servizio sanitario pubblico specifico per gli animali, rendendo necessarie le spese private per la loro salute.

Secondo l’osservatorio assicurativo di Segugio.it, la maggior parte dei proprietari di animali sceglie pacchetti assicurativi con una copertura estesa. Il 36% degli utenti opta per una polizza base, che protegge da eventi rari ma potenzialmente costosi, pagando un premio medio di 10 euro al mese. La maggior parte, il 51%, predilige invece un pacchetto completo che include sia le emergenze che le spese sanitarie ordinarie, con un costo medio di circa 24 euro al mese. I costi annuali per queste polizze oscillano tra 120 e 290 euro, a seconda dei servizi scelti.

Il tema della salute degli animali non è solo economico, ma anche sociale. Come sottolineato da esperti e associazioni di protezione degli animali, è fondamentale che la compagnia di un animale domestico non diventi un privilegio per chi può permetterselo. Le richieste di assistenza da parte delle istituzioni si fanno sempre più forti, dopo che gli animali sono stati riconosciuti come “esseri senzienti” in ambito europeo e la loro protezione è stata inserita nella Costituzione italiana.

Attualmente, circa il 26% degli italiani percepisce le spese veterinarie come un “svantaggio” associato all’adozione di un animale. La spesa annuale per il mantenimento è stimata tra 800 e 900 euro, con costi sanitari compresi tra 185 e 380 euro. Più della metà dei proprietari senza assicurazione stanno considerando di acquistarne una.

