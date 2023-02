Assicurazioni, OMCeO Roma stipula convenzione con SanitAssicura

Al fine di aumentare l’offerta assicurativa e fornire agli iscritti un servizio di consulenza gratuita, l’OMCeO di Roma ha deciso di affidarsi all’esperienza di SanitAssicura, riferimento per l’intermediazione assicurativa nel settore sanitario. Attraverso questa convenzione, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma conferma la propria mission al fianco dei medici per garantire i migliori servizi alle condizioni economiche più favorevoli. SanitAssicura ha una partnership con Assimedici che garantisce un flusso di oltre 200mila polizze gestite con più di 70 milioni di premi intermediati e in attività da quasi 100 anni.

Il servizio di Pronto Assicuratore

Nell’ambito dell’accordo con l’Ordine, SanitAssicura offre il servizio Pronto Assicuratore che gratuitamente risponde a qualsiasi dubbio relativo alle necessità di copertura assicurativa nello svolgimento della professione e in ambito familiare e personale. Un gruppo di professionisti è a disposizione dei medici iscritti per una serie di servizi, tra cui analisi e comparazione di polizze già attivate dall’iscritto; supporto e chiarimenti sulle polizze già stipulate; analisi dei bisogni e guida alle coperture; valutazione dei sinistri. Il servizio è attivo per tutti gli iscritti all’OMCeO Roma, a partire dal 10 febbraio 2023, ogni secondo venerdì del mese dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con un consulente dedicato presso la sede della OMCeO Roma in Via Giovanni Battista de Rossi, 9 o chiamando il numero verde 800 088 788 da lunedì a venerdì: 8:00 – 20:00 e sabato: 9:00 – 17:00.

Preventivi online

SanitAssicura offre inoltre la possibilità di ricevere preventivi comodamente online, solo in pochi click, e di offrire premi assicurativi personalizzati in base alla tipologia di specializzazione medica e al tipo di attività svolta. È possibile contattare SanitAssicura registrandosi al link: https://www.sanitassicura.it/landing/pronto-assicuratore/ o scrivere a info@sanitassicura.it.