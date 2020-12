Domanda facile: cos’è balzato prepotentemente in testa nella hit parade delle cose più importanti per gli italiani? Neanche a dirlo, la salute. Ottantatre connazionali su cento la pensano così – certifica una recente indagine – e poco conta l’aspetto emotivo. Non c’è italiano che nell’anno della pandemia sia stato risparmiato, se non dal virus, dal corollario di problemi annessi, compresa la difficoltà di ricorrere a prestazioni sanitarie ordinarie, con tutto il sistema impegnato nella gestione della pandemia. Una situazione che vede tutt’ora i soggetti più deboli in seria difficoltà. Anziani soli, bambini chiusi in casa da gestire , animali da accudire con padrone in quarantena, per non parlare delle problematiche più impellenti (analisi urgenti, un intervento delicato), tutte istanze che un tempo trovavano risposta, quantomeno ascolto, nelle strutture pubbliche, ma che oggi risultano spesso inevase. L’aspetto più corrosivo di questa situazione è che la rete di protezione familiare, così forte in Italia, viene messa in crisi, presa a tenaglia dall’allarme sanitario e dai risvolti della crisi economica.

Com’era prevedibile, il comparto assicurativo si è immediatamente attivato. Molte le iniziative che cercano di rispondere ai nuovi bisogni in termini di assistenza, considerando che anche un banale contagio asintomatico può tagliare fuori una persona per due settimane e oltre. E se quella persona è un padre, o ha una madre anziana da accudire? Se esercita un lavoro autonomo essenziale per mantenere la famiglia, pagare l’affitto e le bollette? E se deve stare chiusa in casa, chi è che si prende la briga di consegnare un lavoro, di andare alla Posta? Chi fa la spesa? Chi va in farmacia se il medico di base è irraggiungibile? E se, malauguratamente, si ammalasse gravemente, chi può soccorrerlo nel suo stato di isolamento?

Tra le polizze dell’era Covid, capaci di coprire i bisogni eccezionali ma anche quotidiani di tantissime famiglie italiane, una delle più innovative è quella di Europ Assistance, compagnia nata in Francia e che oggi costituisce un fiore all’occhiello del Gruppo Generali, e che tra le credenziali conta anche la certificazione della Asl di Milano come Struttura Sanitaria.

La proposta si chiama Eura Salute 360° , per ribadire che la sfera d’intervento è, appunto, a 360 gradi. Una tutela giornaliera (il pacchetto base si chiama Assistenza Daily) agile e immediata. In qualsiasi ora del giorno e della notte è possibile accedere all’app MyClinic, la piattaforma digitale dei servizi salute, e contattare un medico, anche tramite video consulto. Si possono ricevere i farmaci direttamente a casa e accedere a un network convenzionato di dentisti, fisioterapisti e centri medici a tariffe agevolate. Il pacchetto prevede anche l’assistenza a domicilio, non solo di medici ma anche di infermieri, babysitter, colf e pet sitter.



La Compagnia propone anche una nuova figura di assistenza, il “Care Manager”, rinnovando profondamente il vecchio profilo del “consulente”. Il Care Manager è una figura qualificata che sa comprendere i bisogni di cura e assistenza dell’assistito e dei suoi familiari, individuando le soluzioni più efficaci e il piano personalizzato di assistenza e gestione migliore.