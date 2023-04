Assicurazioni, Fitch: Allianz, AXA e Zurich gestiscono con successo inflazione e tassi

– I gruppi assicurativi leader in Europa sono riusciti a proteggere gli utili e il capitale dalle sfide legate all’elevata inflazione e all’aumento dei tassi di interesse nel 2022. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report, evidenziando che Allianz, AXA e Zurich hanno dimostrato un forte potere di determinazione dei prezzi grazie alle posizioni di mercato dominanti e una limitata esposizione ai rischi da tassi per un asset-liability management molto forte.

Fitch sostiene che l’inflazione ha inciso negativamente sul business auto dei tre gruppi assicurativi, in particolare, poiché i prezzi dei pezzi di ricambio sono aumentati in modo significativo e la frequenza dei sinistri è aumentata. I nuovi volumi di affari nel ramo vita hanno risentito dell’intensificarsi della concorrenza delle banche e del calo dei tassi di risparmio delle famiglie. I redditi da investimenti sono diminuiti in risposta agli adeguamenti al fair value sui portafogli obbligazionari.

“Significativi aggiustamenti di prezzo nei rami danni, variazioni del mix di attività nel vita e una moderata correlazione positiva degli indici di solvibilità ai tassi di interesse hanno mitigato gli effetti del difficile contesto macroeconomico“, si legge nell’analisi.