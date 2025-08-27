Asseverazione Asse.Co. esclusiva dei consulenti del lavoro

La questione relativa all’autorizzazione per i commercialisti di rilasciare l’asseverazione di conformità Asse.Co. ha visto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) confermare che solo i consulenti del lavoro possono svolgere questa funzione. La decisione è stata motivata da ragioni di competenza tecnica, necessità di controllo pubblico e coerenza normativa.

Questa posizione è stata ufficializzata in una nota dell’INL, che segue una sentenza del Tar Lazio, il quale aveva richiesto all’Ispettorato di esaminare la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. Quest’ultimo aveva fatto ricorso dopo aver ricevuto due note di diffida. La questione rimane aperta, con i commercialisti che esprimono contestazioni riguardo a questa esclusione.