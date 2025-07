Assenza istituzionale a Wimbledon, le parole di Abodi

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la recente finale di Wimbledon, in cui Jannik Sinner ha trionfato su Carlos Alcaraz, sottolineando l’assenza delle istituzioni italiane. Mentre la Spagna ha visto la presenza del Re Felipe, Abodi ha spiegato la sua mancanza, esprimendo il desiderio di passare del tempo con la famiglia e condividendo la sua gioia per la vittoria del tennista azzurro.

“È emozionante assistere a una tale impresa, anche a distanza. Dispiace che le istituzioni non fossero presenti, ma talvolta anche i ministri devono prendersi una pausa. La cosa importante è celebrare la vittoria di Jannik, che unisce tutti”, ha dichiarato Abodi.

Inoltre, il ministro ha aperto alla possibilità di organizzare una celebrazione in Italia che coinvolga il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ha affermato che, come per ogni vittoria, ci sarà una celebrazione adeguata, sottolineando l’importanza di trovare un momento che si adatti sia all’agenda delle istituzioni che a quella di Sinner. “Siamo pronti ad accoglierlo e a festeggiare insieme la sua meritata vittoria”, ha concluso Abodi.