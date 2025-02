Assenza di violenza

Dopo due mesi di ricerche, il corpo di Rudy Cavazza, 54 anni, è stato trovato nel pomeriggio del 7 febbraio in un canale a Spoltore, vicino Pescara. Rudy era scomparso il 6 dicembre dopo aver visitato alcuni parenti nella zona. Il cadavere è stato scoperto da un abitante del campo roulotte dove era stato visto l’ultima volta. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, mentre i carabinieri hanno avviato i primi rilievi. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione e senza scarpe, è stato identificato grazie agli abiti e a un tatuaggio, confermato dai familiari, in particolare dalle figlie.

Nonostante non ci siano segni evidenti di violenza, restano incertezze sulle circostanze della morte. Le condizioni del corpo richiedono un’autopsia per stabilire se la causa della morte sia naturale, accidentale o violenta. Inizialmente si era ipotizzato un possibile attacco di un animale selvatico, ma non sono stati trovati segni di morsi.

Il ritrovamento così vicino al campo roulotte ha sollevato sospetti, poiché la mancata individuazione del cadavere nei due mesi precedenti è ritenuta strana. Rudy, prima di scomparire, era partito per Pescara con due cugini, ma dopo una notte nel campo di Spoltore, nessuno lo ha più visto. Video e dichiarazioni sospette sono emersi, in particolare un filmato in cui uno dei cugini affermava che Rudy era stato visto in città. Con il ritrovamento del corpo, la situazione cambia e la famiglia chiede la verità, mentre lunedì sarà nominato il medico legale.