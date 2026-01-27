7.7 C
Assegno unico e bonus nido per extracomunitari in Italia

L’Inps ha comunicato importanti novità per i cittadini extracomunitari che hanno diritto all’Assegno Unico Universale (AUU) e al bonus nido. I cittadini extracomunitari regolari in Italia che intendono usufruire di queste agevolazioni possono presentare domanda se sono in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Secondo quanto confermato dall’Inps, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è valido come titolo per l’accesso all’AUU e al bonus asilo nido, a condizione che siano presenti tutti gli altri requisiti, reddituali e non, per l’accesso alle misure. L’Inps ha rivisto le proprie disposizioni in materia di prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari, consentendo ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione di accedere all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido.

I cittadini extracomunitari con permesso di attesa occupazione possono presentare domanda per entrambe le misure di sostegno se rispettano i requisiti. Le domande già inviate verranno riesaminate dagli uffici competenti per adeguarsi alla nuova normativa. Per chi si è vista respinta la domanda, c’è la possibilità di chiedere una revisione in caso di possesso del nuovo documento ammesso tra i titoli che permettono l’accesso all’assegno unico e al bonus asilo nido.

Le prestazioni saranno liquidate con riserva di ripetizione, in attesa dell’esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali evoluzioni normative. Per presentare domanda per l’assegno unico e il bonus asilo nido, basta accedere al portale Inps online e seguire le istruzioni per inoltrare i documenti richiesti e la domanda. In alternativa, gli interessati possono rivolgersi al contact center o a CAF ed enti di patronato autorizzati.

