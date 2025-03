Assegno unico di marzo 2025: date di pagamento e nuove modifiche dell’importo

L’assegno unico di marzo 2025 è in arrivo, con il pagamento previsto intorno al 20 del mese. Questo contributo è destinato alle famiglie con figli fino a 21 anni, a figli con disabilità, alle donne in gravidanza dal settimo mese e ai nuovi nati. I genitori non devono ripetere la domanda d’assegno, poiché l’Inps rinnova automaticamente la prestazione. Tuttavia, è obbligatorio rinnovare l’ISEE, poiché l’attestazione dell’anno precedente è valida solo fino a febbraio.

Chi non esegue questo rinnovo entro fine febbraio riceverà un importo minimo: 57,50 euro per i figli minori e 28,70 euro per i maggiorenni. Se il rinnovo viene effettuato entro fine giugno, si potrà richiedere un ricalcolo e si recupereranno gli importi non percepiti come arretrati. Le famiglie che rinnovano l’ISEE correttamente e tempestivamente possono aspettarsi importi superiori, anche se potrebbero esserci variazioni rispetto a febbraio dovute a una rivalutazione delle tabelle in base al costo della vita.

Nel 2025, i pagamenti dell’assegno unico sono programmati per il 20 di ogni mese, salvo imprevisti. Per marzo, il 20 cadrà di giovedì e la maggior parte delle famiglie riceverà il pagamento in quella data. Le famiglie che ricevono per la prima volta il contributo potrebbero dover attendere fino tra il 24 e il 29 del mese per ottenere il sussidio. In generale, l’importo massimo dell’assegno unico è fissato per chi ha un ISEE di 17.227,33 euro.