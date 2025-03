Assegno unico di marzo 2025: come ottenere i pagamenti arretrati

I pagamenti dell’Assegno unico di marzo 2025 subiranno un ritardo di circa 5 giorni rispetto agli anni precedenti, con accredito previsto entro il 20 del mese. Questo ritardo è dovuto all’implementazione di un nuovo sistema da parte dell’Inps, Re.Tes, per la gestione della tesoreria statale. Nonostante il cambiamento nelle tempistiche, il diritto ai pagamenti rimane invariato.

L’importo dell’Assegno unico è stato aggiornato per riflettere le variazioni dell’inflazione, con una maggiorazione dello 0,8%. Ci sono ulteriori aumenti per le famiglie con figli a carico con disabilità, il cui supporto varia tra i 97,70 e i 120,60 euro. Per le famiglie con più di due figli, le maggiorazioni vanno da 17,20 a 85,40 euro al mese in base all’indicatore Isee.

Se la Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) non è stata presentata entro il 28 febbraio 2025, l’assegno sarà ridotto al minimo di 57,50 euro al mese. Tuttavia, non si perde il diritto agli arretrati; presentando la Dsu entro il 30 giugno 2025, si possono recuperare gli importi non erogati nei mesi precedenti. Gli arretrati, come l’Assegno unico, verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nella dichiarazione, senza necessità di ulteriori domande o documentazione.

In sintesi, il denaro sarà accreditato più tardi, ma i diritti dei beneficiari rimangono tutelati e gli aumenti previsti per il 2025 favoriranno le famiglie con bisogno di supporto economico.