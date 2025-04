Assegno Unico di Aprile 2025: Novità e Data dopo Pasqua e Pasquetta

L’assegno unico di aprile 2025 sarà erogato dopo le festività di Pasqua e Pasquetta, con i pagamenti a partire dal 22 aprile. Questa mensilità presenta due novità significative: l’esclusione di alcuni strumenti finanziari dal calcolo dell’ISEE e l’assenza di conguagli legati all’inflazione, già pagati nei mesi precedenti. L’importo minimo dell’assegno è di 57,50 euro, mentre quello massimo raggiunge 201 euro per ciascun figlio.

A partire da marzo 2025, gli importi dell’assegno sono stati aggiornati con una rivalutazione dell’0,8% per l’inflazione. Inoltre, alcuni strumenti finanziari, come titoli di Stato e libretti di risparmio postale, non influeranno sul calcolo dell’ISEE fino a un valore complessivo di 50.000 euro per ogni nucleo familiare. Questo cambiamento potrebbe comportare una riduzione dell’ISEE per molte famiglie, con un aumento potenziale dell’assegno.

L’assegno unico, introdotto nel marzo 2022, è un supporto economico mensile fornito dall’INPS alle famiglie con figli a carico, sostituendo forme di sostegno precedenti. Spetta per ogni figlio minorenne a carico, a iniziare dal settimo mese di gravidanza, e per figli maggiorenni fino a 21 anni, a condizione che rispettino determinati requisiti. Per ricevere l’assegno, le famiglie devono presentare una domanda all’INPS, che può essere effettuata online o tramite patronati. È importante aggiornare l’ISEE ogni anno per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante. L’ISEE aggiornato per il 2025 doveva essere presentato entro il 28 febbraio per evitare l’importo minimo, ma è possibile presentarlo entro il 30 giugno 2025 per ottenere gli arretrati.