Assegno Unico Aprile 2025: Date di Pagamento e Importi Dopo il Rinvia per Pasqua

Via libera al pagamento dell’assegno unico di aprile 2025, con un ritardo dovuto alle festività pasquali. Normalmente, il pagamento avviene intorno al 20 del mese, ma quest’anno il 20 cadeva di domenica e coincideva con Pasqua, seguita dal lunedì dell’Angelo. Di conseguenza, l’INPS ha posticipato il pagamento, che inizierà martedì 22 aprile. Le tempistiche possono variare in base alla situazione familiare e alla modalità di erogazione del contributo.

Per le famiglie che già ricevono regolarmente l’assegno, l’accredito partirà dal 22 aprile. Per chi ha presentato una nuova domanda o aggiornato l’Isee, il pagamento sarà effettuato tra il 24 e il 30 aprile. Gli importi dell’assegno unico, determinati dall’Isee, subiranno delle variazioni nel 2025 per effetto della rivalutazione legata all’inflazione. In particolare, per ogni figlio minorenne si passerà da 199,40 a 201 euro al mese, mentre per i figli tra 18 e 20 anni da 96,90 a 97,70 euro al mese. Inoltre, per i figli con disabilità non autosufficienti l’importo aumenterà da 119,60 a 120,60 euro al mese, e per i nuclei con un secondo percettore di reddito l’importo passerà da 34,10 a 34,40 euro al mese.

A partire dal 2025, sarà anche possibile escludere alcune voci patrimoniali dal calcolo dell’Isee, consentendo quindi di ottenere importi maggiori. Queste modifiche sono parte di un intervento mirato a sostenere le famiglie nel contesto attuale.