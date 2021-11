Tutto pronto per il terzo Live di X Factor 2021: le assegnazioni dei giudici e l’ospite d’onore della terza puntata.

L’avventura di X Factor 2021 prosegue senza sosta. Dopo aver vissuto l’emozione della prima eliminazione, con i Westfalia che hanno dovuto lasciare per primi il programma in questa fase finale, è arrivato il momento del terzo Live Show. Uno spettacolo che ancora una volta ci darà la possibilità di conoscere meglio i concorrenti in tutte le loro sfaccettature. Andiamo a scoprire quali sono le canzoni assegnate dai giudici e chi sarà l’ospite d’onore di questa puntata.

X Factor 2021: le assegnazioni per la terza puntata

Non è partito con il piede giusto Manuel Agnelli, che nella prima puntata aveva visto due concorrenti su tre del suo roster tra i meno apprezzati dal pubblico. Nonostante questo, nel secondo show è riuscito a salvare le sue band dal ballottaggio, e adesso prepara un grande rilancio nel terzo Live. Per l’occasione ha assegnato ai Bengala Fire il brano Making Plans for Nigel del gruppo rock inglese XTC. Con Erio punterà ancora sulle grandi emozioni e sull’intensità, attraverso una cover di The Greatest di Lana Del Rey. Scatenati, come sempre, i Mutonia, che suoneranno Sports dei Viagra Boys.

Più ancora di Manuel ha rischiato Manuelito, che si è salvato solo al ballottaggio con il suo Versailles. Proprio il cantuatore cercherà di rifarsi con un mash up di In Bloom dei Nirvana e Six Feet Under di Billie Eilish. Si va sul ‘classico’ con i Karakaz, cui è stato assegnato Feel Good Inc, brano simbolo di inizio millennio lanciato dai Gorillaz di Damon Albarn. Baltimora invece ci regalerà nuove emozioni con Turning Tables di Adele.

La grande favorita di questa edizione, Emma, punta come spesso capita sulla musica italiana. Per Le Endrigo ha scelto un brano di Francesco Bianconi dei Baustelle, Certi uomini. Dopo Vasco, gIANMARIA se la vedrà invece con Giovanni Lindo Ferretti e reinterpreterà Io sto bene dei CCCP-Fedeli alla linea. Si passa al rap invece con Vale LP, che rifarà a modo suo Stavo pensando a te di Fabri Fibra.

Infine arriviamo a Mika, che ha già perso un pezzo del suo roster ma può ancora contare su due degli artisti più apprezzati di questa edizione. Al suo Fellow ha assegnato Nemesis, di Benjamin Clementine, mentre per la giovanissima Nika Paris ha optato per un brano in grado di mostrare un nuovo volto del suo talento: Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco.

X Factor 2021: l’ospite del terzo Live Show

Si prosegue con i grandi artisti italiani sul palco di X Factor. Dopo aver dato spazio a Carmen Consoli nel primo Live e a Chiello degli FSK Satellite nel secondo, stavolta è il turno di uno dei rappresentanti più quotati della scena romana indie pop degli ultimi anni: Gazzelle. Un bell’antipasto in attesa del quinto Live Show che, ricordiamo, avrà come super ospite il grande Ed Sheeran.

Di seguito il video di Destri di Gazzelle:

