Ci siamo. X Factor 2021 è arrivato al penultimo appuntamento. Mancano pochissimi giorni e conosceremo il vincitore di questa edizione. Per approdare alla finale, i cantanti rimasti in gara, ovvero Erio e i Bengala Fire per Manuel Agnelli, Fellow per Mika, Baltimora per Hell Raton e gIANMARIA per Emma, dovranno passare attraverso una doppia manche e un’unica eliminazione: tra i cinque artisti/gruppi ancora in gara, uno lascerà il talent alla vigilia dell’atto conclusivo. Nelle manche di questa puntata attesissima i ragazzi si esibiranno con una cover e in duetto con alcuni importanti ospiti: scopriamoli insieme.

X Factor 2021: le assegnazioni

La prima a svelare le assegnazioni è stata Emma, rimasta ormai solo con gIANMARIA. Forse, il concorrente giusto per arrivare fino alla vittoria e il favorito per il successo finale. Proseguendo negli omaggi ai grandi cantautori della storia italiana, per la manche delle cover la Brown ha scelto di assegnare un pezzo che rende onore alla memoria di due leggende scomparse in questo 2021, Franco Battiato e Milva. La canzone in questione è Alexander Platz.

Emma Marrone

Un solo artista è rimasto anche a Mika. Anche l’artista britannico vuole però giocarsi le sue chance di vittoria fino alla fine con Fellow. La sua cover per la semifinale è Dog Days Are Over di Florence + the Machine.

X Factor 2021: gli ospiti dei duetti

Grande ospite per Emma. Il ‘suo’ gIANMARIA avrà l’onore di incrociare le rime con uno dei migliori cantautori italiani degli ultimi trent’anni, Samuele Bersani. Insieme proporranno una versione speciale della celebre Spaccacuore.

Attenzione al duetto di Fellow. Dopo averlo a lungo omaggiato in questa edizione, sul palco con il giovane cantautore arriverà Benjamin Clementine, artista britannico molto apprezzato dalla critica. Insieme canteranno la sua I Won’t Complain.