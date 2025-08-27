Asse da Stiro Foppapedretti Assai in Legno di Faggio Noce

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 149,00€ – 129,99€

⭐ Valutazione: 5 / 5

Foppapedretti Asse da stiro Assai, legno di faggio verniciato noce

Descrizione del Prodotto

Scopri l’asse da stiro Assai di Foppapedretti: un prodotto in legno di faggio verniciato noce, progettato per semplificare la tua vita quotidiana. Questo asse, con la sua robusta struttura, si distingue non solo per la sua solidità ma anche per la sua eleganza che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Quando chiuso, Assai occupa pochissimo spazio e può essere riposto facilmente. Grazie alle pratiche ruote antigraffio, puoi spostarlo senza sforzo da un luogo all’altro. Inoltre, resta in piedi da solo, permettendoti di riporlo con comodità.

Caratteristiche e Vantaggi

L’asse da stiro Assai è estremamente versatile. Il piano da stiro include fori traspiranti che riducono la condensa durante l’uso, mentre la possibilità di regolare l’altezza in tre posizioni ti consente di stirare anche da seduto, adattandosi perfettamente alle tue esigenze.

Ecco alcuni vantaggi pratici:

Facile da spostare grazie alle rotelle e sembra intagliato su misura per il tuo spazio.

Accessori disponibili come “loStiragonne” e “loStiramaniche” per semplificare la stiratura di capi speciali.

Inoltre, il piano stiro è rivestito da “LaCopertina”, un tessuto in cotone e polvere di alluminio resistente a temperature elevate, che conferisce una protezione extra e facilita l’uso. Sia “LaCopertina” che “ilMollettone” possono essere acquistati separatamente come ricambi, garantendo una lunga durata del prodotto nel tempo.

Design e Varietà

Disponibile in varie finiture, dall’elegante noce al moderno bianco, Assai può armonizzarsi perfettamente con il tuo arredamento.

Dimensioni

Aperto: H 85/88/91 cm | P 50 cm | L 123 cm

H 85/88/91 cm | P 50 cm | L 123 cm Chiuso: H 115 cm | P 50 cm | L 14 cm

Scegli l’asse da stiro Assai di Foppapedretti e porta la tua esperienza di stiratura a un altro livello! Non aspettare, rendi il tuo lavanderia un luogo più funzionale e accogliente!