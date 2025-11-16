Assane Diao assente con il Senegal per infortunio al Como

Assane Diao non parteciperà alle amichevoli della Nazionale senegalese contro Brasile e Kenya. L’attaccante del Como ha lasciato il ritiro a causa di un problema fisico, come riportato dalla Federazione senegalese. Diao è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, infortunio avvenuto durante la sua attività con il club.

Il Como ha rassicurato tutti sul fatto che l’infortunio non è grave; si tratta principalmente di un affaticamento muscolare causato dalla ripresa del gioco dopo un lungo periodo di inattività. Essendo entrambe le partite amichevoli, è stato deciso, in accordo con la Federazione senegalese, di non rischiare ulteriormente il giocatore. Diao è quindi tornato al club, dove sarà rivalutato e seguirà le necessarie terapie. Non è escluso che possa essere disponibile per la partita contro il Torino.

Intanto, ieri si sono svolti alcuni incontri internazionali. L’Austria, con Posch, ha affrontato il Kosovo di Vojvoda. Solo qualche giorno fa, l’Argentina ha visto l’esordio di Perrone, mentre Paz è rimasto in panchina. Nelle partite Under 21, Spagna e Olanda hanno impegnato i giovani calciatori, tra cui Addai, Ramon e Rodriguez; quest’ultimo ha segnato nel convincente 7-0 della Spagna contro San Marino.