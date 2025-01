Assalto fallito al bus dei tifosi dell’Eintracht Francoforte a Roma: quattro romanisti arrestati

La polizia di Roma ha arrestato quattro tifosi della Roma, due dei quali minorenni, mentre tentavano di assaltare il pullman dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, in vista di una partita di Europa League. L’episodio è avvenuto il 30 gennaio nei pressi di piazzale delle Belle Arti. I tifosi giallorossi sarebbero stati appostati per aspettare l’arrivo dell’autobus contenente i sostenitori tedeschi. Quando il pullman è giunto, il gruppo avrebbe tentato di attaccarlo, ma è stato scoperto dalla polizia che stava monitorando la situazione.

Allertati sulla presenza dei tifosi, i poliziotti sono riusciti a fermare i quattro giovani mentre tentavano di fuggire in strade secondarie. Durante la fuga, avrebbero abbandonato caschi e oggetti utili per l’assalto. Si ritiene che i quattro facessero parte di un gruppo più ampio, attivo solo al momento dell’arrivo dell’autobus.

In occasione della partita, a Roma erano presenti circa 2.000 tifosi dell’Eintracht, molti dei quali sono arrivati nella capitale in mattinata. Per garantire la loro sicurezza, le autorità avevano organizzato navette gratuite per trasportarli verso lo Stadio Olimpico. Tuttavia, gli ultras tedeschi hanno una storia di episodi violenti in Italia, come dimostrato dagli scontri durante la partita contro il Napoli nel 2023. Le forze dell’ordine considerano la partita tra Roma ed Eintracht un evento ad alto rischio, temendo che ulteriori ultras provenienti da tutta Europa potessero creare problemi in città.