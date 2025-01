Assalto dei Tifosi della Lazio ai supporters della Real Sociedad: Due in condizioni gravi

Violenze nella notte a Roma hanno coinvolto tifosi della Lazio e della Real Sociedad, all’assalto del pub Finnegan, situato nel rione Monti, in vista del match di Europa League tra le due squadre. L’aggressione, avvenuta il 22 gennaio, ha portato a nove feriti tra i sostenitori spagnoli, di cui tre accoltellati. Uno di questi è stato dimesso, mentre un altro è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, e il terzo ha una prognosi di 30 giorni.

L’incidente è iniziato quando un gruppo di oltre 80 ultrà della Lazio ha attaccato circa 70 tifosi della Real Sociedad. L’assalto, documentato da un cliente del bar, è proseguito nelle strade circostanti, culminando in un pestaggio con bastoni e coltelli. Due supporter spagnoli sono stati trasportati d’urgenza nei principali ospedali di Roma. La polizia ha sequestrato il materiale utilizzato per l’aggressione e alcuni ultrà coinvolti sono stati identificati dalla Digos.

I motivi dei violenti scontri sono legati alle tradizioni politiche opposte delle due tifoserie: la Real Sociedad storicamente legata alla sinistra e la Lazio a movimenti di estrema destra. Testimoni hanno descritto la scena come angosciante, con residenti e commercianti impauriti. Un utente ha commentato su Facebook l’incredibile violenza, chiedendo che non resti impunita. In previsione della partita, sono state annunciate modifiche alla viabilità nel centro di Roma, con divieti di sosta nei principali punti critici della capitale.