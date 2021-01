Una domenica di pieno sole, annunciata da giorni dalle previsioni meteo: così la deroga che concede l’accesso alle seconde case, oppure il diritto di spostarsi per attività sportive non presenti nel proprio Comune, ha convinto tanti a raggiungere la montagna nel fine settimana, e in particolare oggi. Non sono mancati gli incidenti e nemmeno gli assembramenti sula neve, da parte degli appassionati che, in mancanza dello sci, hanno deciso di passare il tempo con le ciaspole, o improvvisandosi scialpinisti, o con qualche discesa sul bob con i bambini.

L’altro scialpinista bloccato

L’elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco ha messo in salvo due scialpinisti nel pomeriggio, rimasti bloccati per la neve instabile durante la discesa dal Fraiteve, a Sestriere. La loro calata si è interrotta non lontano dalla vetta, a quota 2600 metri, quando la tanta neve caduta, ma ancora troppo instabile, è diventata pericolosa e i due hanno preferito non proseguire decidendo di chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco li hanno raggiunti in elicottero e li hanno messi in salvo trasportandoli sul piazzale del Sestriere dove ad aspettarli c’era un ambulanza. Non è stato il solo intervento complesso di oggi: a Chiusa Pesio il Soccorso alpino ha salvato uno scialpinista che si è rotto una gamba a valle del Pian delle Gorre.

Ampiamente previsto, l’assalto alla montagna ha avuto il suo momento clou intorno a mezzogiorno, a cavallo delle ore più calde. Molti di quelli che hanno deciso di raggiungere le località montane sono sciatori costretti a piedi dalla chiusura degli impianti che hanno convertito una domenica di sci in un pomeriggio di attività alternative sulla neve.

Quasi tutti sono proprietari o affittuari di seconde case ai quali il Dpcm del 16 gennaio ha concesso di raggiungere le zone di montagna anche in zona arancione. Tanti sono arrivati già venerdì, ma molti hanno approfittato della bella domenica tenendo comnto . Al momento non risultano multe o sanzioni per assembramenti o mancato distanziamento tra gli appassionati della neve.