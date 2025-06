Assalto al Casello di Mottola: Esplosione e Danni Ingenti

Un assalto notturno al casello autostradale di Mottola, in provincia di Taranto, ha allertato le forze dell’ordine. Intorno alle 2.30 tra il 10 e l’11 giugno, un gruppo di criminali ha utilizzato un ordigno artigianale per far esplodere la cassa continua dei pedaggi. I malviventi, arrivati a bordo di un SUV, hanno pagato il pedaggio, attivato l’esplosivo e atteso la detonazione, che ha distrutto la struttura, permettendo loro di sottrarre rapidamente il denaro. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato.

L’operazione, durata pochi minuti, ha visto la partecipazione della Polizia Stradale e della Scientifica, che ora indagano sull’azione di una banda organizzata, esperta in colpi simili. Le modalità di esecuzione suggeriscono che i ladri siano professionisti abituati a colpire caselli meno sorvegliati di notte.

Attualmente gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo l’A14 tra Mottola e Castellaneta e valutando se siano stati utilizzati più veicoli o se ci siano stati complici nella fuga. Il casello è rimasto chiuso per alcune ore per le operazioni di messa in sicurezza.

Non si tratta di un episodio isolato: secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, negli ultimi mesi ci sono stati diversi furti ai caselli in Puglia e altre regioni del Sud, tutti con modalità simili. Le autorità stanno cercando collegamenti tra i casi per verificare se siano riconducibili allo stesso gruppo criminale. Le indagini continuano, con un focus sull’analisi dei materiali esplosivi e sull’identificazione dei veicoli coinvolti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it