Assalto a un furgone portavalori sull’autostrada A1 tra Modena e Bologna. I rapinatori si sono dati alla fuga senza riuscire a mettere a segno il colpo.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20.20 i malviventi hanno messo dei chiodi sull’asfalto all’altezza del km 178 direzione Sud, nei pressi di Castelfranco, quindi, armi in pugno, hanno minacciato alcuni automobilisti, li hanno fatti scendere e hanno dato fuoco ai veicoli per creare un diversivo. Poi hanno costretto due camionisti a mettere i loro mezzi di traverso per interrompere la circolazione. Alcuni testimoni hanno parlato di tre esplosioni e sull’area si è levata una colonna di fumo.

L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Si sono formate code e rallentamenti. Oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i servizi del 118 con un elicottero. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.