Aspromonte: Incontri letterari con Gioacchino Criaco e Musolino

Gioacchino Criaco, Stefano Musolino, Mario Lo Cascio e Rosamaria Scopelliti sono stati intervistati per discutere temi legati all’Aspromonte. Queste conversazioni offrono un approfondimento sulle peculiarità e le bellezze di questa regione, mettendo in evidenza la cultura, la storia e l’ambiente che la caratterizzano.

Le interviste si concentrano su diversi aspetti, tra cui l’importanza della letteratura e della narrazione nel valorizzare il territorio. Ogni autore condivide la propria visione, contribuendo a creare un quadro rappresentativo di un’area ricca di tradizioni e storie affascinanti.

In particolare, l’Aspromonte emerge come un luogo che merita attenzione, non solo per il suo paesaggio ma anche per la sua capacità di ispirare artisti e scrittori. Le parole degli intervistati rivelano un forte legame con la terra, invitando a scoprire e apprezzare le sfumature di questo territorio.

Per chi fosse interessato a approfondire, è disponibile il video delle interviste, che offre un’opportunità unica di ascoltare direttamente le riflessioni degli autori.