Aspromonte: esplorazione del parco naturale

Facciamo un viaggio in Aspromonte, a piedi nel cuore selvaggio del parco. Alla scoperta di antiche foreste, fiumare e panorami mozzafiato, accompagnati dal gestore dell’unico rifugio dell’area protetta.

Tra gli intervistati ci sono Antonio Barca, Guida Parco Aspromonte, Giuseppe Bombino, Docente Scienze forestali e Idraulica agraria, e Gianluca Piovesan, Docente di scienze naturali, ambientali e forestali.