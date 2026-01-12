10.1 C
Aspromonte: esplorazione del parco naturale

Facciamo un viaggio in Aspromonte, a piedi nel cuore selvaggio del parco. Alla scoperta di antiche foreste, fiumare e panorami mozzafiato, accompagnati dal gestore dell’unico rifugio dell’area protetta.
Tra gli intervistati ci sono Antonio Barca, Guida Parco Aspromonte, Giuseppe Bombino, Docente Scienze forestali e Idraulica agraria, e Gianluca Piovesan, Docente di scienze naturali, ambientali e forestali.

