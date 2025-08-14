ASPP – Specialista HSE Milano

Adecco Consultant filiale di Melegnano ricerca, per realtà leader nel settore metalmeccanico, la figura di:
ASPP – Specialista HSE
La risorsa ideale, in supporto al RSPP, si occuperà di:
- Gestire le attività di prevenzione e protezione sul lavoro
- Valutare i rischi per la sicurezza
- Redigere documentazione relativa alla sicurezza
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Conoscenza delle normative HSE
- Capacità di lavoro in team
Benefit:
- Contratto di lavoro stabilizzato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
Se sei interessato, candidati subito!
