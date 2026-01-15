Aspirina Covid Italia

La ricerca sull’efficacia dei farmaci antinfiammatori non steroidei, come l’aspirina, nel ridurre le manifestazioni di malattia grave e la necessità di ricorrere all’ospedale durante la pandemia da Covid-19, ha portato a studi importantes. L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha pubblicato studi su questo argomento su varie riviste mediche.

Uno studio indipendente ha ribadito l’importanza degli antiinfiammatori non steroidei nelle fasi precoci delle malattie respiratorie. Un nuovo studio del Mario Negri ha esaminato i meccanismi molecolari dell’effetto dell’aspirina sulla struttura della proteina “spike”, che consente al virus di legarsi alle cellule dell’ospite.

Il lavoro ha dimostrato che concentrazioni di aspirina paragonabili a quelle che si raggiungono nell’uomo inducono modificazioni strutturali sulla proteina spike di SARS-CoV-2 che limitano la sua capacità di legarsi al recettore ACE2 sulle cellule epiteliali. Queste osservazioni sono state fatte in cellule in coltura e in modelli sperimentali, nei quali si è potuto documentare che l’aspirina riduce il danno polmonare, la fibrosi e l’infiammazione indotte dalla proteina spike di SARS-CoV-2.

I ricercatori sottolineano che antinfiammatori non steroidei andrebbero assunti nelle prime fasi dell’infezione da SARS-CoV-2, seguendo però il consiglio del medico e mai in regime di autoprescrizione.