Aspirapolvere wireless Tineco S5, pulizia pavimenti asciutti e bagnati

Aspirapolvere wireless Tineco S5, pulizia pavimenti asciutti e bagnati

Tineco FLOOR ONE S5 Smart Wireless Vacuum Cleaner, Floor Cleaner, Cleaning for Dry or Wet Floors and Surfaces, Great for Animal Hair

Scopri la Potenza di Pulizia di Tineco FLOOR ONE S5

Tineco è un marchio leader nel settore della pulizia domestica, fondato nel 1998. Con oltre 20 anni di esperienza, Tineco si impegna a sviluppare prodotti innovativi, facili da usare e intelligenti per rendere la vita più semplice.

Tineco FLOOR ONE S5: il Pulsante della Pulizia

Il Tineco FLOOR ONE S5 è un aspirapolvere wireless intelligente progettato per pulire pavimenti e superfici asciutti e bagnati. Grazie alla tecnologia iLoop Smart sensor, il dispositivo regola automaticamente la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo per pulire qualsiasi tipo di sporco.

Vantaggi Pratici:

  • Pulizia efficiente di pavimenti e superfici asciutti e bagnati
  • Tecnologia iLoop Smart sensor per regolare la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua
  • Design del rullo unico per pulire angoli e bordi
  • Sistema a doppia cisterna per tenere separata l’acqua pulita e sporca
  • Ciclo di autopulizia con un solo pulsante

Caratteristiche Chiave:

  • Aspirazione intelligente e pulizia a due in uno
  • Prestazioni di pulizia degli angoli ottimizzate
  • Serbatoio dell’acqua pulita più grande del 30% rispetto alla generazione precedente
  • Tecnologia iLoop Smart sensor per regolare la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua
  • Ciclo di autopulizia con un solo pulsante

Scegli il Tineco FLOOR ONE S5 per una Pulizia Facile e Efficientee! Acquista ora e scopri come può rendere la tua vita più semplice e pulita!

Aspirapolvere wireless Tineco S5, pulizia pavimenti asciutti e bagnati

