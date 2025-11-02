Aspirapolvere Wireless Potente con LED – Perfetto per Pet Hair!

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€589.99 – €99.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Powerful Wireless Vacuum Cleaner, Wireless Electric Broom 45 Minutes Large LED Dust Cup Brush 1.2L Electric Standing Broom for Carpets and Pet Hair
Aspirapolvere Senza Fili Potente
Scopri l’aspirapolvere senza fili che cambia le regole del gioco! Con un motore migliorato, questo aspirapolvere offre una potenza di aspirazione straordinaria di 20 kPa, eliminando facilmente polvere, peli di animali domestici e sporco da pavimenti e tappeti.
Autonomia e Capacità
Dotato di una batteria ad alta capacità da 2200mAh, questo aspirapolvere ha un’autonomia impressionante di 45 minuti in modalità standard e fino a 20 minuti in modalità massima. Il contenitore della polvere, da 1,2 litri, ti permette di pulire senza doverlo svuotare continuamente.
Funzionalità Silenziose
La silenziosità è un punto di forza: con un livello di rumore di soli 65 dB, puoi pulire senza disturbare la tua famiglia o i tuoi animali domestici.
Vantaggi Pratici
- Design leggero e maneggevole, solo 1.45 kg, ideato per una pulizia facile con una sola mano.
- Il sistema di filtraggio a 5 strati rimuove fino al **99,99%** delle particelle più piccole, garantendo aria fresca e pulita per la tua casa.
Versatilità Senza Pari
La spazzola motorizzata presenta una rotazione laterale di 150° e un’inclinazione di 90° per affrontare ogni angolo della tua casa. E con le luci LED integrate, non ti sfuggirà nemmeno la polvere più nascosta.
Non Aspettare, Unisciti Alla Rivoluzione!
Rendi la pulizia della tua casa un vero piacere: acquista ora il tuo aspirapolvere senza fili potente e sperimenta la differenza!
