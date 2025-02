Aspirapolvere Senza Fili ZCAISH: Potente Scopa Elettrica con Display LED, 45 kPa e 60 Minuti di Autonomia, Ideale per Tappeti, Pavimenti e Pelo di Animali

149,99€ - 139,99€

(as of Feb 24, 2025 05:50:28 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

【Super potenza di aspirazione 45000 PA】Si tratta di un aspirapolvere senza fili all’avanguardia con un motore brushless da 550 W aggiornato. Questo potente motore offre un’impressionante potenza di aspirazione di 45 Kpa alla massima impostazione, consentendogli di aspirare in modo rapido ed efficiente polvere, peli di animali domestici, detriti di grandi dimensioni e sporco incorporato da una varietà di superfici tra cui tappeti, pavimenti in legno e piastrelle. Sperimenta una pulizia profonda come mai prima d’ora con ZCAISH Z1.

【Batteria a lunga durata per 60 minuti】Questo scopa elettrica senza fili utilizza una batteria a 7 celle da 2500 mAh di grande capacità. Dopo la carica completa, può funzionare ininterrottamente per 60 minuti alla minima potenza di aspirazione. Inoltre, forniamo una stazione di ricarica montata a parete che impiega solo 4-5 ore per caricarsi completamente.

【Display OLED a colori HD】Aspirapolvere senza fili potente Z1 è dotato di un display OLED a colori HD, che consente di regolare facilmente le tre modalità di aspirazione e monitorare la durata della batteria in tempo reale. Il display ti avviserà anche di eventuali condizioni di lavoro anomale, aiutandoti a pianificare efficacemente il tuo lavoro di pulizia. Le sue icone grandi e chiare lo rendono facile da usare per tutti. Lo schermo touch intelligente dell’aspirapolvere può anche fornire promemoria quando il contenitore della polvere è pieno o il rullo della spazzola è intasato, garantendo un’esperienza di pulizia intuitiva.

【Sistema di filtraggio delle fragranze a 5 strati e Tazza per la Polvere di Grande Capacità da 1,6L】Scopa elettrica è dotato di un sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli integrato che cattura particelle di polvere fino a 0,1 micron di diametro, con un’efficienza di filtrazione fino al 99,99%. Allo stesso tempo, le compresse per aromaterapia integrate assicurano che la stanza pulita emetta un gradevole profumo, migliorando la qualità della vita mantenendola pulita. Abbiamo anche aumentato la capacità del contenitore della polvere (1,6 L), che può ridurre efficacemente la polvere. Frequenza di svuotamento. Il funzionamento con una sola mano è più comodo e divertente.

【Spazzola a rullo antigroviglio a forma di V】Aspirapolvere senza filo è dotato di un’innovativa spazzola anti-groviglio a V e di una testina flessibile a 180°, progettata per ridurre al minimo l’aggrovigliamento dei peli e raggiungere facilmente sotto i mobili, le pareti e altri punti stretti come i bordi del letto. Le luci LED luminose sulla testina illuminano la polvere negli angoli bui, assicurando che nulla venga trascurato. Questa caratteristica facilita la pulizia approfondita dei peli di animali domestici e delle particelle di sporco incastrate nei tappeti e nelle fessure difficili da vedere, rendendo l’aspirapolvere una soluzione di pulizia versatile per varie superfici.

【Assistenza clienti 7*24 ore su 24】ZCAISH aderisce sempre al concetto di cliente in primo luogo, speriamo di fornirti i migliori prodotti e servizi e garantiamo di risolvere i tuoi problemi di aspirapolvere entro 24 ore. Se riscontri problemi con il tuo aspirapolvere, ti chiediamo di darci l’opportunità di aiutarti. Grazie in anticipo!