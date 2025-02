Aspirapolvere Senza Fili Vexilar V8PRO: Potenza e Versatilità per una Pulizia Impeccabile in Viola

99,00€ - 84,15€

【Aspirazione Potente】L’aspirapolvere senza fili è dotato di un potente motore con una potenza di aspirazione massima di 35KPa e offre due modalità: modalità massima e modalità ECO. Questo aspirapolvere è progettato per rimuovere facilmente lo sporco ostinato e i detriti dai pavimenti. Inoltre, la spazzola EasyGrab, migliorata, combina setole e strisce adesive per assorbire meglio lo sporco da pavimenti e tappeti, garantendo risultati di pulizia eccellenti.

【Durata della Batteria Extra-lunga】L’scopa elettrica senza fili dura fino a 40 minuti in modalità ECO. Con una sola carica è possibile pulire tutta la casa, dal soggiorno alla camera da letto alla cucina, senza dover effettuare ricariche frequenti, perfetto per le famiglie numerose. Inoltre, la batteria (cioè il manico) è rimovibile e può essere ricaricata separatamente. Offriamo anche una stazione di ricarica a muro che può essere appesa alla parete per risparmiare spazio e può essere ricaricata completamente in sole 4 ore.

【Sistema di Filtraggio a Ciclone a Quattro Stadi】L’aspirapolvere senza fili potente è dotato di tecnologia CycloneFlow, un sistema di filtraggio multiciclonico a quattro stadi che filtra il 99,97% delle particelle di polvere di dimensioni pari a 0,1 micron, garantendo il rilascio di aria fresca durante l’aspirazione per evitare l’inquinamento atmosferico. Inoltre, il filtro HEPA è lavabile e riutilizzabile.

【Design Verticale】Il design verticale dell’scopa elettrica senza fili gli consente di stare in piedi da solo ovunque sia posizionato, senza dover fare affidamento su nulla. La maniglia metallica retrattile consente di regolarlo facilmente all’altezza desiderata. Gli utenti possono mantenere una posizione comoda e raggiungere facilmente le aree difficili.

【Schermo LED Intelligente】La potenza di aspirazione può essere facilmente regolata con un semplice tocco per soddisfare le diverse esigenze di pulizia. Inoltre, è possibile monitorare il livello della batteria dell’aspirapolvere portatile in tempo reale, rendendo il processo di pulizia più intelligente ed efficiente. Per godere appieno della comodità e del divertimento che offre.

【Uso Multiuso】Questo aspirapolvere senza fili è dotato di 4 luci LED bianche per illuminare la polvere. Con una funzione girevole flessibile di 180° in orizzontale e 90° in verticale, può facilmente scivolare sotto mobili e armadi. Il contenitore della polvere dell’aspirapolvere ha una capacità di 500 ml, che ne facilita l’uso senza doverlo svuotare spesso.