Aspirapolvere Senza Fili VACTechPro V15: Potenza di Aspirazione 35KPa, 6 in 1, 35 Minuti di Autonomia con Batteria Rimovibile per Tutti i Tipi di Pavimenti e Superfici Oro

Descrizione prodotto

Il VACTechPro V15 Aspirapolvere Senza Fili porterà la tua esperienza di pulizia a un livello completamente nuovo

La luce verde a LED ti consente di vedere chiaramente la polvere

Tubo telescopico in metallo Spazzola per pavimenti orientabile a 180 gradi Pulizia profonda di tutti i pavimenti

Spazzole a rullo più grandi

Scopa elettrica senza fili V15 è dotato di una spazzola rotante a forma di V più ampia, che consente di aumentare il livello di aspirazione e migliorare l’efficienza di pulizia

Semplice, igienico e facile da svuotare

Batteria rimovibile

Filtro HEPA lavabile

Quanto dura la batteria dell’aspirapolvere a batteria?

Tutti gli aspirapolvere senza fili hanno una durata limitata della batteria e devono essere ricaricati. In media, la batteria di un aspirapolvere senza fili dura tra i 15 e i 35 minuti (ECO MODE:35MIN,MAX MODE:18MIN)

Quanto è più grande questo pennello a rullo a V rispetto agli altri?

Secondo le nostre misurazioni, è più larga di 5 cm rispetto alle altre spazzole, il che significa che le spazzole del V15 hanno un’area di contatto più ampia e che le spazzole a forma di V sono anti-groviglio per risultati di pulizia migliori

Quanto pesa questo aspirapolvere e può essere usato anche da persone anziane?

L’aspirapolvere V15 pesa 2,4 kg, un peso che anziani e giovani donne possono facilmente sollevare con una sola mano.

L’Aspirapolvere V15 viene fornito con due filtri HEPA aggiuntivi in omaggio?

Sì, la confezione del nostro V15 include un totale di tre HEPA (uno installato nel contenitore della polvere e due HEPA di ricambio aggiuntivi in omaggio)

【Leggera ma potente aspirazione da 35KPa】Il nostro aspirapolvere senza fili potente più leggero e compatto. Raggiunge facilmente anche gli angoli più difficili, dal pavimento al soffitto. Dotato di una spazzola dal design unico e di un potente motore standard da 20000 PA e 35000PA. Questo Scopa elettrica senza fili ha anche un design protettivo per il pavimento, evitando graffi

【Fino a 35 minuti di autonomia e batteria rimovibile】Con una batteria ricaricabile ad alta capacità, l’aspirapolvere senza fili offre eccezionali prestazioni di pulizia fino a 35 minuti (Modalità ECO per 35 minuti, MAX per 18 minuti), garantendo una pulizia completa in tutta la casa. La batteria rimovibile può essere caricata singolarmente o direttamente sull’unità principale(*Permettendo un funzionamento prolungato con più batterie ASIN:B0D1KKZN3G)

【Tecnologia di luce verde avanzata e grande spazzola rotante a forma di V】La spia verde del nostro aspirapolvere V15 vi permetterà di vedere più chiaramente la polvere negli angoli bui, mentre la nostra ampia spazzola rotante a forma di V garantirà una pulizia più efficiente, offrendovi una migliore esperienza di pulizia

【6 in 1 Aspirapolvere】L’aspirapolvere a bastoncino è inoltre dotato di una spazzola a lancia e di un ugello combinato, così da poterlo convertire rapidamente in un aspirapolvere portatile per pulire divani, auto, scale e tappezzeria. Il tubo telescopico consente di regolarne la lunghezza in base alle esigenze, permettendo di raccogliere la polvere anche su soffitti e ventole difficili da raggiungere

【Sistema di filtrazione ad alta efficienza】Grazie alla nuova tecnologia ciclonica e alla rete ad alta densità, l’aspirapolvere senza fili potente aiuta a eliminare fino al 99,97% delle particelle di polvere microscopiche di dimensioni fino a 0,3 micron, offrendo quindi aria purificata per la tua famiglia

【Assistenza clienti 24 & Nota】 Servizio clienti professionale & Nota: il filtro HEPA è lavabile e ne sono inclusi due extra in omaggio. Pulire regolarmente il filtro eviterà una scarsa aspirazione e intasamenti. Siamo impegnati ad aiutarla e agire in modo responsabile.