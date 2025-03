Aspirapolvere Senza Fili MIBODE: Potente e Intelligente con Touchscreen, 45Kpa, 550W, 65 Minuti di Autonomia per Pavimenti e Tappeti, Ideale per Peli di Animali

171,44€ - 162,87€

(as of Mar 06, 2025 12:20:35 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Accessori per aspirapolvereV28

【45 Kpa forte aspirazione & 550W senza spazzole Motore】2024 MIBODE V28 Aspirapolvere Senza Fili dotato di un motore senza spazzole aggiornato da 550W, offre una potenza di aspirazione ciclonica senza precedenti di 45 Kpa, che migliora notevolmente l’efficienza del lavoro. Facile da pulire peli di animali domestici e sporcizia da pavimenti e tappeti. Rumore <68 dB per una pulizia silenziosa ed efficiente che lascerà la vostra casa come nuova.

【Modalità Sensore Intelligente Automatica】MIBODE V28 Aspirapolvere senza fili è dotato dell’ultimo sistema di sensori intelligenti per la polvere del 2024, che può regolare automaticamente la potenza di aspirazione in modalità automatica in base alla quantità di sporco e polvere per ottenere il miglior effetto di pulizia. Massimizza il tempo di funzionamento del tuo aspirapolvere.

【Autonomia ultra lunga fino a 70 minuti】Scopa elettrica senza filI con batterie ad alta capacità da 8 * 2500 mAh, rispetto alla tradizionale batteria a 7 celle, che estende notevolmente l’autonomia. Alla minima potenza di aspirazione, l’autonomia raggiunge i 70 minuti. Grazie al sistema intelligente BMS e alla scheda protettiva a doppia chip, il problema del surriscaldamento e il problema dell’eccessivo scarico della batteria. La batteria non ha effetto memoria e dura il 40% in più rispetto ad altri aspirapolvere.

【Touch screen all-in-one & LED】 Aspirapolvere senza fili potente V28 è stato progettato con il più recente schermo LCD smart touch screen, un’interfaccia completamente user-friendly e attenta, È possibile monitorare in tempo reale la potenza di aspirazione, il livello della batteria, il promemoria del contenitore della polvere pieno e il promemoria dell’intasamento.

【Spazzola elastica a V migliorata & 4 in 1】Aspirapolvere senza fili potente con una combinazione di setole morbide e dure, setole rotanti a V e setole pettinate,per un migliore accesso ai canali di ventilazione e una riduzione dei grovigli di capelli. Il tubo telescopico 4-in-1 e le punte multiple migliorano i risultati di pulizia e facilitano la pulizia di porte, fessure del divano e bordi dei davanzali.

【Filtrazione al 99,99% & pattumiera 1.5L】 Scope elettriche senza filo a bastone è dotato di una struttura a doppio vortice per una migliore separazione ciclonica.Il sistema di filtrazione a 5 strati rimuove il 99,99% di polvere, batteri e acari della polvere.Il filtro HEPA può essere pulito o sostituito regolarmente per evitare di intasare il filtro e ridurre la potenza di aspirazione. Il grande contenitore della polvere da 1,5 litri può pulire tutta la casa.

【Servizio clienti Worry-Free】MIBODE è un’azienda tecnologica specializzata nella ricerca e sviluppo di aspirapolvere senza fili. Tutti i prodotti sono dotati di garanzia di 2 anni e servizio clienti 7*24 ore. Pulire regolarmente il filtro metallico e il filtro HEPA per evitare un’aspirazione insufficiente.