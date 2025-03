Aspirapolvere Senza Fili DREAME Z20: Potenza di Aspirazione 250 AW, 90 Min di Autonomia, Filtrazione HEPA H14 e Tecnologia Avanzata di Rivelazione della Polvere

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

399,00 € - 401,00€

(as of Mar 08, 2025 09:30:35 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Aspirapolvere

Pulizia efficace – Con una potente aspirazione da 250 AW* e un motore ad alta velocità da 140.000 giri/min*, Dreame Z20 pulisce in modo efficiente tappeti e pavimenti; La sua robusta batteria garantisce fino a 90 minuti di pulizia ininterrotta, per eliminare sporcizia e detriti senza sforzo

Elevata efficienza di filtrazione per bloccare la polvere – Con un’eccezionale efficienza di filtrazione del 99,99% per particelle fino a 0,3 μm, Z20 incorpora un sistema di filtri HEPA completo; Il sistema cattura efficacemente polvere e virus, impedendo la riemissione delle particelle

Integrazione Intelligente della Pulizia – Aggiorna la routine di pulizia con il rilevamento dello sporco e la regolazione automatica dell’aspirazione; Z20 rileva le particelle di sporco tramite sensori a infrarossi e regola automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia efficace; Lo schermo LCD visualizza i risultati in tempo reale

Pulizia accurata con le doppie spazzole illuminanti – Dotate di CelesTect, sia la spazzola a rullo morbida sia quella multi superficie vanno ben oltre la normale pulizia; Che si tratti di tappeti o pavimenti, la luce rivela la polvere nascosta, garantendo una pulizia accurata in tutta la casa

Pulizia senza sforzo per diverse necessità – Z20 è dotato di accessori versatili che consentono di eseguire varie attività di pulizia, dalla rimozione dei peli degli animali domestici alla pulizia di superfici delicate e all’aspirazione in angoli stretti e spazi angusti;Grazie a questi accessori, la pulizia diventa efficace e accurata con meno sforzo