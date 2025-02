Aspirapolvere Senza Fili Anyson 45KPa 550W 65Min, Scopa Elettrica con Display OLED e doppia maniglia, Ideale per Tappeti e Pavimenti

129,99€

ANYSON è impegnata nello sviluppo di aspirapolvere senza fili, caratterizzato da prestazioni, qualità e servizio. La filosofia del nostro marchio è “Il partner affidabile per la pulizia”. Vogliamo ridefinire gli standard della pulizia domestica con praticità, convenienza e intelligenza, e diventare il vostro partner più fedele per le pulizie a lungo termine.

Vortex 7 Aspirapolvere

【Potenza di Aspirazione Dell’uragano 45KPA】Scopa elettrica senza fili potente utilizza l’ultimo motore brushless migliorato da 550 W, che può produrre una potenza di aspirazione massima fino a 45 kPa. Polvere ostinata, peli di animali domestici e piccoli detriti non hanno posto dove nascondersi e possono facilmente gestire luoghi difficili da pulire come angoli, oscurità, pareti e luoghi alti. Massimizza il risparmio energetico, controlla accuratamente l’energia e riduci la perdita di energia.

【Pulizia a Lunga Durata di 65 Minuti】La scopa elettrica è dotata di una batteria potenziata che fornisce fino a 65 minuti di autonomia di lavoro. La batteria rimovibile offre opzioni di ricarica flessibili e una pulizia continua e di lunga durata. Supporta anche l’archiviazione e la ricarica a parete. Basta appendere l’aspirapolvere al muro e collegare l’interfaccia di ricarica e potrai goderti la comodità della pulizia wireless in qualsiasi momento.

【Funzione Antigroviglio della Spazzola a Forma di V e Memoria Super Mode】L’aspirapolvere senza filo Vortex 7 è dotato di una funzione di memoria Super Mode. Ricorderà automaticamente l’ultima modalità di pulizia, quindi non sarà necessario cambiare modalità quando lo riaccendi. La nuova spazzola a forma di V riduce la possibilità che i capelli si aggroviglino. La spazzola a rullo a ruota grande può gestire facilmente diverse superfici di pulizia e ha una buona capacità di superare gli ostacoli.

【Display OLED Animato Intelligente Super Grande】Scopa Elettrica utilizza uno schermo a colori animato intelligente, che può visualizzare lo stato di funzionamento come la modalità di pulizia e il livello di potenza in tempo reale, mantenendo tutto sotto controllo. Quando si verifica un problema come la polvere, la parte dell’aspirapolvere sullo schermo a colori lampeggerà per ricordarti di risolvere il problema della parte corrispondente. La pulizia è così intelligente e conveniente.

【Design con Retro Scanalato e Doppi Manici】 La scopa elettrica senza fili Hoover ha un design scanalato sul retro, quindi può essere posizionata sul tavolo o sul divano in qualsiasi momento. Può essere completamente piatto e parallelo al terreno e può essere ruotato liberamente di 90° e 180°. Non è necessario chinarsi, riducendo i danni muscolari. Le luci a LED illuminano ogni angolo e raggiungono facilmente in profondità letti e mobili per garantire una pulizia approfondita.

【Filtrazione e Aromaterapia Ultra Efficienti】L’aspirapolvere è dotato di un sistema di protezione con filtrazione Hepa ad alta densità che può catturare fino al 99,99% di polvere sottile, polline e altri allergeni. Il contenitore per la polvere da 1,5 litri garantisce una pulizia ininterrotta. Le compresse per aromaterapia sostituibili integrate emettono un aroma gradevole durante il processo di pulizia, raggiungendo lo scopo di una pulizia veramente profonda.

【Servizio Clienti 7 x 24 Ore】ANYSON aderisce sempre al concetto di cliente e spera di fornirti i migliori prodotti e servizi. Ottieni servizio clienti + resi e cambi per 2 anni. Se riscontri problemi durante l’utilizzo dell’aspirapolvere, ti preghiamo di darci una possibilità di supporto. Grazie in anticipo!