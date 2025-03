Aspirapolvere Robot Mova P50 Pro Ultra: Potenza di Aspirazione 19.000 Pa, Mocio Flessibile e Funzioni Avanzate

899,00€ - 848,99€

Dal marchio

Mova, è un marchio innovativo dove gli elettrodomestici si incontrano con le tecnologie smart. Il nostro obiettivo è esplorare nuove possibilità e ampliare le tecnologie per rivoluzionare la vita dei consumatori.

Puntiamo a offrire esperienze di vita diversificate a tutti, incoraggiando le persone a scoprire e abbracciare il proprio stile di vita unico.

3 anni di garanzia : Goditi un utilizzo senza problemi, sicuro e affidabile del robot aspirapolvere con una garanzia di 3 anni per semplificare la tua routine di pulizia

Pulizia completamente automatizzata : Ottieni un’esperienza di pulizia completa con la combinazione di aspirapolvere e lavapavimenti riuniti un unico robot completamente autonomo, La sua stazione auto-sufficiente raccoglie polvere fino a 75 giorni, pulisce i moci di lavaggio con acqua a 75 °C (167 °F), aggiunge acqua e detergente e asciuga i panni per prevenire la diffusione di cattivi odori.

Aspirazione anti-groviglio migliorata : Sfrutta un’aspirazione da 19.000 Pa che raccoglie polvere, capelli e altri residui, sia piccoli che grandi, da diverse superfici. La spazzola CleanChop impedisce l’aggrovigliamento dei capelli e garantisce una raccolta efficiente. Dagli angoli ai bordi : Affronta a fondo angoli, bordi e battiscopa grazie alla spazzola laterale estensibile e al mocio, raggiungendo anche punti difficili come angoli retti e sotto i mobili dal profilo basso.

Pulizia personalizzata per pavimenti in ogni ambiente : Elimina rapidamente le macchie con il sistema di doppio mocio rotante, che offre 32 livelli regolabili per pavimenti senza aloni. Regola il livello dell’acqua per adattarlo a qualsiasi clima o tipo di pavimento, garantendo risultati impeccabili.

Tappeti asciutti, pavimenti puliti : Goditi una rimozione completa dei detriti senza rimanere bloccato nello sporco. Grazie alla spazzola laterale, alla spazzola principale e al sollevamento del mocio, il robot aspirapolvere gestisce versamenti e briciole senza trasferire lo sporco dai tappeti ai pavimenti. Un mocio rimovibile mantiene i tappeti asciutti e impeccabili, garantendo una cura avanzata dei tappeti.