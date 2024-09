Aspirapolvere Robot Lefant M210-Pro: Potenza 2200Pa, 120 Minuti, Senza Grovigli, Ultra Sottile, Wi-Fi/App/Alexa, Ideale per Tappeti e Peli di Animali Domestici – Grigio Champagne

239,00€ - 109,99€

🌪️ Dal 2020 al 2022, il nostro robot aspirapolvere è passato dall’M201 originale all’M210P di terza generazione, con una funzione migliore, un suono più morbido e una maggiore efficienza di ricarica.

【Freemove3.0 Aggiornato】: il design innovativo incorpora la tecnologia Freemove3.0, M210P più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il tuo percorso per eliminare gli ostacoli.

【Potenziamento del Tappeto】*: L’M210-P aspirapolvere robot è ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali.

【Adatto ai Proprietari di Animali Domestici】: M210-P ha una potente aspirazione da 2200pa. Due spazzole laterali concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia. Quindi aspirato dalla bocca di aspirazione brushless appositamente progettata per le famiglie di animali domestici, per ottenere un eccellente effetto pulente. *Non è più necessario sporcarsi le mani per pulire i peli aggrovigliati sulle tradizionali spazzole a rullo.

【Durata Della Batteria Più Lunga】: con una bassa potenza di aspirazione selezionata, il robot aspirapolvere M210-P può funzionare su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti. Il rumore bianco uniforme e regolare come il suono di un elettroventilatore generato non interferirà con il tuo lavoro o riposo.