Aspirapolvere Robot LEFANT F1: Potenza di 5000 Pa, Design Ultra Sottile e Autonomia di 250 Minuti, Ideale per Peli di Animali Domestici

【Corpo più snello ma grande dustbox】: Adottato con un design del corpo più sottile (28 * 28 * 6,9 cm), Lefant F1 può contenere ancora una scatola di polvere visiva super grande da 600 ml. Non solo pulisce una vasta area, ma deve essere scaricato solo una volta alla settimana. Con la tecnologia di rilevamento di tutto il corpo integrata FreeMove 3.0, il robot aspirapolvere può spostarsi liberamente tra il tavolo da pranzo e le sedie, pulire sotto il letto con meno rischi di rimanere incastrati.

【Aspirazione potente & lunga durata della batteria】: Con un’aspirazione super potente da 5000 Pa, F1 può aspirare facilmente ed efficacemente capelli, fagioli e persino piccoli pezzi di ferro sul pavimento. In modalità di aspirazione silenziosa, Il aspirapolvere robot potrebbe funzionare per 250 minuti, coprendo un’area fino a 200 metri quadrati, in grado di soddisfare le esigenze di pulizia di famiglie numerose o stanze piccole con una sola carica.

【Più funzioni avanzate su F1】: Adozione del design della porta di aspirazione senza spazzole (spazzola non rotante). addio all’era in cui il pennello è aggrovigliato e difficile da pulire. L’intero processo di risucchio della spazzatura nella scatola della polvere può essere visto chiaramente con la scatola della polvere trasparente. La batteria al litio ferro fosfato è più sicura e più duratura della batteria al litio e può essere caricata 2000 volte. nessuna attenuazione della scarica.

【Controllo intelligente】: Scarica l’APP di Lefant per controllare a distanza il tuo robot aspirapolvere Lavapavimenti. È possibile fissare un appuntamento per il tempo di pulizia (suggerimento dell’ingegnere: fissare un appuntamento 3 volte al giorno, con un intervallo di 6 ore), visualizzare la mappa ampia della pista. F1 è compatibile con Alexa e Google Assistant, quindi puoi comandare il tuo robot aspirapolvere F1 con la voce.

【Cos’è Freemove 3.0?】: FreeMove 3.0 è la tecnologia di rilevamento integrata dei robot aspirapolvere originale del nostro marchio. Il sensore a infrarossi anticollisione 6D integrato può rilevare gli ostacoli incontrati e ritirarsi. C’è anche un pulsante Freemove sull’APP Lefant. Quando viene inserita la marcia massima, gli ostacoli davanti possono essere rilevati in anticipo e non verranno arbitrariamente attraversati, come la pietra della soglia del bagno, della cucina, del balcone, ecc.